Токарева объяснила откровения Прокловой

Известная писательница давно научилась разбираться в психологии людей, потому что этому и посвящает свои книги. Более того, женщине доводилось работать с Прокловой. Именно она является одним из авторов сценария к фильму «Мимино». По мнению Токаревой, отечественные звезды просто взяли пример с Харви Ванштейном, которого сразу несколько женщин в одночасье обвинили в домогательствах.