Токарева объяснила откровения Прокловой

«По-моему, в нее был тогда влюблен Олег Янковский
. Но он не собирался на ней жениться. У него была семья, которую он не хотел разрушать. Ему нравилось, что Лена обеспечивала ему „левый“ роман. Янковский демонстрировал ей бесперспективную страсть. Как и Олег Табаков
. А Проклова этого не хотела, ни одна женщина не хочет гонять порожняк. Зачем время терять? Если бы Табаков действительно позвал ее замуж, она бы пошла. Это история про то, что любить любили, но до загса не довели», — пояснила Токарева.