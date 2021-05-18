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На слуху: Тарасова объяснила, почему у нее нет детей

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Тарасова объяснила, почему у нее нет детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Пригожина рассказала о войне за квартиру

@danaya_prigozhina
Дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее семья борется за недвижимость. Они задолжали крупную сумму микрофинансовой организации, из-за чего их выписали из квартиры.

Тарасова объяснила, почему у нее нет детей

74-летняя Татьяна Тарасова трижды была замужем, однако ни в одном из браков она не стала матерью. По словам тренера, ее всегда окружали дети, но у нее не было времени, чтобы рожать своих.

"Гражданская жена" Киркорова высказалась о Пугачевой

@fkirkorov
В юности у певца Филиппа Киркорова был роман с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Артистка призналась, что они расстались из-за Аллы Пугачевой. По словам женщины, Примадонна ее не любила.

Садальский решил жениться на Максаковой

Заслуженный артист России Станислав Садальский заявил, что ему предложила сыграть свадьбу его давняя подруга Людмила Максакова, мать оперной певицы Марии Максаковой.

Звезда «Кавказской пленницы» попала в больницу

Известно, что артистка пройдет в больнице обследование коронарных сосудов. Также будет проведена коронарография сердца. Подробности ее состояния не уточняются.
Звёзды,Мария Максакова-Игенбергс,Татьяна Тарасова,Иосиф Пригожин,Людмила Максакова,Станислав Садальский,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,РИА Новости,
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