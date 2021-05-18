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На слуху: Тарасова объяснила, почему у нее нет детей
Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Дочь Пригожина рассказала о войне за квартиру
@danaya_prigozhina
Дочь
Иосифа Пригожина
Даная рассказала, что ее семья борется за недвижимость. Они задолжали крупную сумму микрофинансовой организации, из-за чего их выписали из квартиры.
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Тарасова объяснила, почему у нее нет детей
РИА Новости
74-летняя
Татьяна Тарасова
трижды была замужем, однако ни в одном из браков она не стала матерью. По словам тренера, ее всегда окружали дети, но у нее не было времени, чтобы рожать своих.
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"Гражданская жена" Киркорова высказалась о Пугачевой
@fkirkorov
В юности у певца
Филиппа Киркорова
был роман с танцовщицей из своего коллектива Марией Шатлановой. Артистка призналась, что они расстались из-за
Аллы Пугачевой
. По словам женщины, Примадонна ее не любила.
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Садальский решил жениться на Максаковой
РИА Новости
Заслуженный артист России
Станислав Садальский
заявил, что ему предложила сыграть свадьбу его давняя подруга
Людмила Максакова
, мать оперной певицы
Марии Максаковой
.
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Звезда «Кавказской пленницы» попала в больницу
РИА Новости
Известно, что артистка пройдет в больнице обследование коронарных сосудов. Также будет проведена коронарография сердца. Подробности ее состояния не уточняются.
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