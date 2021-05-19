Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Актер Денис Матросов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей женой актрисой Марией Куликовой.
Матросов назвал причину развода с Куликовой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Все рушиться началось из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки - это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись».
По словам Дениса Матросова, все хотят услышать истории про измены, но это не так.
«Я подумал, что я инженер, архитектор, укладчик кирпичей. Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплые отношения»,
- заявил Денис Матросов.
Напомним, что у Марии Куликовой и Дениса Матросова есть общий сын Иван. В этом году ему исполнится десять лет.
Звёзды,Денис Матросов,Мария Куликова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители