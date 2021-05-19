Матросов назвал причину развода с Куликовой

«Все рушиться началось из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки - это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись».
«Я подумал, что я инженер, архитектор, укладчик кирпичей. Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплые отношения»,