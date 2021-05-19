MeToo по-русски: звезды начали говорить о домогательствах

Впервые фразу Me Too ("Я тоже") использовала общественный деятель Тарана Берк в 2006 году в рамках проведения кампании "расширения возможностей через сочувствие" среди чернокожих женщин, которые испытали насилие. Она создала документальный фильм, в котором в частности рассказала, что однажды ответила "я тоже" подростку, подвергшемуся домогательствам. Однако масштаб этой проблемы стал понятен общественности лишь в 2017 году, когда актриса Алиса Милано призвала распространить фразу Me Too:

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"Если бы все женщины, подвергшиеся домогательству или нападению также написали "Я тоже" в своем статусе, мы могли бы дать людям понять масштаб этой проблемы".

За время существования этого движения, в США сотни мужчин были обвинены в злоупотреблении властью и домогательствах, многие из них ушли в отставку или прекратили публичную деятельность. Критике также подвергались и те, кто пытался за них вступиться. А вот до ареста дошло только дело Харви Вайнштейна. Помимо этого от продюсера ушла супруга, его уволили из собственной же киностудии, а саму студию признали банкротом, продав ее инвестиционной компании Lantern и переименовав в Lantern Entertainment.

Конечно, женщин тоже обвиняют в харассменте, но гораздо реже. Среди них оказалась и певица Мэрайя Кэри , о домогательствах которой заявил ее бывший охранник. Также актер Джимми Беннетт заявил, что режиссер Азия Ардженто совратила его, когда ему еще не было 18 лет. Позже Ардженто заявила, что не знала, что Беннетт — несовершеннолетний и на близости настоял он сам. Обвинения в адрес женщин звучат не так часто по нескольким причинам. Во-первых, они реже мужчин находятся в положении власти, а во-вторых, менее склонны к насилию.

Многие мужчины, лишившиеся карьеры из-за обвинений в домогательствах, до сих пор пытаются понять, как вернуться к работе и публичной жизни, консультируясь при этом с юристами и PR-специалистами. Антикризисные эксперты говорят, что второго шанса заслуживают не все — и точно не Харви Вайнштейн. Как пишет The Rolling Stone, все зависит от тяжести поступка:

"То, что #MeToo требует последствий для каждого вида сексуального насилия, еще не значит, что эти последствия будут одинаковыми для всех".

Также изменения коснулись законодательства. В ряде стран были внесены поправки, касающиеся домогательств и других форм насилия. Например, во Франции ввели штрафы за приставания на улице, а в Швеции и Испании близость без четкого выраженного согласия одной из сторон приравняли к изнасилованию.

Что касается России, то движение Me Too пришло туда гораздо позже. Интересно, что первыми открыто о домогательствах в РФ заговорили именно журналистки, причем независимых изданий. Русскоязычный сегмент Twitter взорвался десятками историй женщин, подвергшихся насилию и домогательствам на рабочем месте. Обвинения прозвучали в адрес шеф-редактора "МБХ Медиа" Сергея Простакова , фотографа "МБХ Медиа" Андрея Золотова , ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова и ряда других сотрудников медиа. А совсем недавно в домогательствах уличили учителя и игрока программы "Что? Где? Когда" Михаила Скипского . После скандала Михаил покинул игру, однако потом ему удалось вернуться после нескольких месяцев отсутствия в эфире. Многие зрители были возмущены произошедшим, но генеральный директор компании "Игра-ТВ" Наталья Стеценко ответила, что для исключения Скипского нет юридических оснований.