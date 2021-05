MeToo по-русски: звезды начали говорить о домогательствах

Впервые фразу Me Too ("Я тоже") использовала общественный деятель Тарана Берк в 2006 году в рамках проведения кампании "расширения возможностей через сочувствие" среди чернокожих женщин, которые испытали насилие. Она создала документальный фильм, в котором в частности рассказала, что однажды ответила "я тоже" подростку, подвергшемуся домогательствам. Однако масштаб этой проблемы стал понятен общественности лишь в 2017 году, когда актриса Алиса Милано призвала распространить фразу Me Too: