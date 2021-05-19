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"Что вы мою доченьку задвигаете?": Духова вспомнила слова Пугачевой

Мира Маркина
3 часа назад
Алла Духова в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ вспомнила неприятный разговор с Аллой Пугачевой. Те слова Примадонны хореограф запомнила на всю жизнь.
"Что вы мою доченьку задвигаете?"
Фото: @alladukhovaofficial@alladukhovaofficial
Когда-то дочь певицы, Кристина Орбакайте, танцевала под руководством Духовой. Вот только Пугачева не всегда была довольно работой хореографа:
«Однажды она пришла и сказала: "Что это вы мою доченьку задвигаете?"».
При этом сегодня у Духовой отличные отношения как с Пугачевой, так и с Орбакайте.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кто не устоял перед Пугачевой.
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