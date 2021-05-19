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"Она по-хамски лезла": Рынска раскритиковала Бузову

Мира Маркина
2 часа назад
Божена Рынска раскритиковала Ольгу Бузову в разговоре с Вячеславом Манучаровым. Светская львица призналась, что обладает взрывным характером:
"Она по-хамски лезла": Рынска раскритиковала Бузову
Фото: @bozhenarynska@bozhenarynska
"За хамство, конечно, могу озвереть и в пятачину двинуть".
Ведущий напомнил Рынске о том, как однажды у нее произошел конфликт с Бузовой на съемках программы "Прогнозы" телеканала ТВЦ. Журналистка объяснила свое поведение:
"Она по-хамски лезла в разговор. Нагло перебивала, не давая слово сказать. Говоришь, а она лезет. Если хочешь что-то сказать, подними руку, как воспитанная девочка, и скажи: «Извините, но я дополню»".
Далее Божена добавила, что не понимает, откуда у певицы такая большая армия поклонников:
"Как я ее оцениваю? Не знаю. Это история про новое время. У человека выдающиеся способности навязаться обществу. Как? Мы не знаем. Видимо, это тоже способность — адаптироваться к новому времени. Знаете, как писал Гете: «Восторги поколенья — не безделка». Как видим, безделка. Смотришь и думаешь: «Что за время-то такое удивительное?». Я персонаж из другого времени. Ну, в принципе, всем старикам новое время не нравится".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузова удивила фанатов своим поведением после больницы.
Звёзды,Ольга Бузова,ТВ Центр,
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