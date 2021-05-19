"Она по-хамски лезла": Рынска раскритиковала Бузову

"За хамство, конечно, могу озвереть и в пятачину двинуть".
"Она по-хамски лезла в разговор. Нагло перебивала, не давая слово сказать. Говоришь, а она лезет. Если хочешь что-то сказать, подними руку, как воспитанная девочка, и скажи: «Извините, но я дополню»".
"Как я ее оцениваю? Не знаю. Это история про новое время. У человека выдающиеся способности навязаться обществу. Как? Мы не знаем. Видимо, это тоже способность — адаптироваться к новому времени. Знаете, как писал Гете: «Восторги поколенья — не безделка». Как видим, безделка. Смотришь и думаешь: «Что за время-то такое удивительное?». Я персонаж из другого времени. Ну, в принципе, всем старикам новое время не нравится".