На слуху: Киркоров повел себя странно на "Евровидении"

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На слуху: поведение Киркорова на "Евровидении" удивило публику
Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
@fkirkorov
@fkirkorov
Манижа раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед "Евровидением"
@manizha
На пресс-конференции после выхода в финал "Евровидения" певица Manizha раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед конкурсом. Артистка призналась, что ее обидело неверие россиян в нее.
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"Что вы мою доченьку задвигаете?": Духова вспомнила слова Пугачевой
@alladukhovaofficial
Алла Духова
в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ вспомнила неприятный разговор с
Аллой Пугачевой
. Те слова Примадонны хореограф запомнила на всю жизнь.
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Матросов назвал причину развода с Куликовой
@denismatrosov
Актер
Денис Матросов
в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей женой актрисой
Марией Куликовой
.
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Киркоров повел себя странно во время "Евровидения"
@fkirkorov
Филипп Киркоров
, который привез на "Евровидение" конкурсантку из Молдавии
Наталью Гордиенко
, странно повел себя во время полуфинала. Публике показалось, что артист сильно нервничает.
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Умерла звезда "Приключений Буратино" Татьяна Проценко
globallookpress.com
Российская актриса
Татьяна Проценко
, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино", скончалась на 54 году жизни. Артистка боролась с раком.
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