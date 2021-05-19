На слуху: Киркоров повел себя странно на "Евровидении"

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На пресс-конференции после выхода в финал "Евровидения" певица Manizha раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед конкурсом. Артистка призналась, что ее обидело неверие россиян в нее.