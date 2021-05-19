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На слуху: поведение Киркорова на "Евровидении" удивило публику

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Киркоров повел себя странно на "Евровидении"
Фото: @fkirkorov@fkirkorov

Манижа раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед "Евровидением"

@manizha
На пресс-конференции после выхода в финал "Евровидения" певица Manizha раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед конкурсом. Артистка призналась, что ее обидело неверие россиян в нее.

"Что вы мою доченьку задвигаете?": Духова вспомнила слова Пугачевой

@alladukhovaofficial
Алла Духова в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ вспомнила неприятный разговор с Аллой Пугачевой. Те слова Примадонны хореограф запомнила на всю жизнь.

Матросов назвал причину развода с Куликовой

@denismatrosov
Актер Денис Матросов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей женой актрисой Марией Куликовой.

Киркоров повел себя странно во время "Евровидения"

@fkirkorov
Филипп Киркоров, который привез на "Евровидение" конкурсантку из Молдавии Наталью Гордиенко, странно повел себя во время полуфинала. Публике показалось, что артист сильно нервничает.

Умерла звезда "Приключений Буратино" Татьяна Проценко

Российская актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино", скончалась на 54 году жизни. Артистка боролась с раком.
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