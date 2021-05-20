«Любви не было»: Деревянко сделал признание после развода

За Павлом Деревянко давно закрепилась слава сердцееда, перед очаровательной улыбкой которого не может устоять ни одна женщина.

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При этом он более десяти лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила от него двоих дочерей.

Сам Деревянко считал, что их связь открыта и свободна. Другими словами, он никогда не был верен матери своих детей, позволяя себе бурные романы на стороне и надеясь на понимание и прощение.

«Мужчина, в принципе, полигамен. Мы жили отдельно — так нам было удобно. Если бы жили вместе, то давным-давно уже съели бы друг друга. В пандемию мы объединились. Я четыре месяца сидел дома. Это было прекрасное время, мы вообще не ссорились. Дети никогда не видели нас во взвинченном состоянии. Я — человек неконфликтный, и Дашка мудрая женщина. Все всегда понимала, за все время нашего совместного существования ни разу не задала мне вопросы, где я был, почему не звонил, почему вовремя не приехал», — откровенничает Деревянко.

Тем удивительнее было, когда в конце прошлого года пара заявила о разводе. Павел признался, что решение далось ему нелегко.

«В ноябре мы поняли, что уже что-то не то между нами, и решили расстаться. Я был в ужасном состоянии до февраля. Мне даже выписали антидепрессанты. Слава Богу, уехал в Крым сниматься в любимом проекте, переживания сублимировались в работу» — рассказал актер в YouTube-шоу «Света вокруг света».