"Мой муж всегда был способен на самые низкие поступки"

Напомним, Плаксин захотел выдвинуть права на половину совместно нажитого в браке с Успенской имущества. Любовь же была возмущена этим фактом, потому что ее супруг, по заверениям, не работал на протяжении многих лет и жил на ее средства, а также владеет частью того, что она купила за свой счет и переписала на него, но ему было недостаточно.