"Мой муж всегда был способен на самые низкие поступки, – объяснила нам артистка. Поэтому для меня этот его поступок не стал удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки. Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить. Чтобы я заболела, например. Тогда ему не нужно было бы и в суд подавать. Можно было стать наследником всего имущества легко и просто. Он почти этого добился",