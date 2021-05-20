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Успенская негативно высказалась о муже

Стелла Шмель
2 часа назад
Певица Любовь Успенская дала характеристику своему супругу Александру Плаксину, с которым совсем недавно вступила в судебную тяжбу за имущество.
"Мой муж всегда был способен на самые низкие поступки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Плаксин захотел выдвинуть права на половину совместно нажитого в браке с Успенской имущества. Любовь же была возмущена этим фактом, потому что ее супруг, по заверениям, не работал на протяжении многих лет и жил на ее средства, а также владеет частью того, что она купила за свой счет и переписала на него, но ему было недостаточно.
"Мой муж всегда был способен на самые низкие поступки, – объяснила нам артистка. Поэтому для меня этот его поступок не стал удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки. Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить. Чтобы я заболела, например. Тогда ему не нужно было бы и в суд подавать. Можно было стать наследником всего имущества легко и просто. Он почти этого добился",
- рассказала Успенская в интервью "Собеседнику".
Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
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