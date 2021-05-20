Павел Деревянко сделал откровенное признание

Актер Павел Деревянко ответил на вопросы о личной жизни и недавнем разводе. Он стал гостем Youtube-шоу "Света вокруг света", где, среди прочего, ответил на вопросы о взаимоотношениях.

Фото: @pablo_derevyanko @pablo_derevyanko

Деревянко не скрывал, что в браке встречался с другими женщинами, правда считал, что его отношения с супругой - открытые.

"Мужчина, в принципе, полигамен. Мы жили отдельно — так нам было удобно. Если бы жили вместе, то давным-давно уже съели бы друг друга. В пандемию мы объединились. Я четыре месяца сидел дома. Это было прекрасное время, мы вообще не ссорились".

Тем удивительнее было, когда прозвучала новость о разводе Павла с женой Дарьей. Все же они решили разойтись.

"В ноябре мы поняли, что уже что-то не то между нами, и решили расстаться. Я был в ужасном состоянии до февраля. Мне даже выписали антидепрессанты".

Отвечая на вопрос о настоящей любви, актер заявил, что, вероятно, не испытывал такого сильного чувства.

"Я бы заметил",