Анастасия Костенко беременна в третий раз

Жена футболиста Дмитрия Тарасова официально подтвердила эту информацию и продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Пользователи сети начали приписывать Анастасии Костенко беременность спустя пару месяцев после рождения второй дочери. Звезда объясняла, что в этот раз она не торопится. Модель намеревалась хотя бы пару лет пожить для себя. В связи с этим она начала активно приводить фигуру в порядок.

Похоже, что ее планы немного скорректировал муж. Сегодня в своем Инстаграм-аккаунте модель поделилась новостью: она беременна в третий раз. В качестве доказательства Анастасия опубликовала фотографию, на которой была запечатлена она, муж и двое детей. О том, что Костенко беременна, красноречиво свидетельствовал увеличившийся живот.

Модель рассказала, что теперь официально готова принимать поздравления. Когда ребенок появится на свет и кто это будет: мальчик или девочка – все еще остается загадкой.

@kostenko.94

Для Насти это будет третий ребенок, а для Дмитрия Тарасова четвертый. Спорсмен трижды женился. Самая старшая дочь родилась в первом браке. Отношения с бывшей женой у спортсмена не сложились. Позже они не могли договориться об алиментах и воспитании дочки.

На эту тему было много скандальных заявлений и судов. В историю вмешалась Костенко. Анастасия, находясь в браке, также подала заявление на алименты, чтобы первой супруге досталось немного меньше.

На таком фоне для пользователей сети было большим сюрпризом появление старшей дочки в Инстаграме Тарасова. Футболист объяснил, что им наконец-то удалось договориться с бывшей супругой. Он очень рад, что теперь может чаще видеть свою дочь.