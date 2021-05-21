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"Мы — люди второго сорта": Пенкин рассказал о разводе

Даня Виттиг
4 часа назад
Музыкант Сергей Пенкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой супругой. Стефания была иностранкой, жила в Англии и работала там журналисткой.
"Мы — люди второго сорта": Пенкин рассказал о разводе
Фото: @penkinofficial@penkinofficial
«Я всегда хотел построить счастливую семью. У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Но я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов. Можно было пойти с ней куда-то повеселиться».
Но однажды у артиста состоялся серьезный разговор с женой.
«Стефания сказала: «Или ты едешь в Англию, или мы расстаемся». Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком», — заметил исполнитель.
Однако Пенкин решил не поддаваться зову чувств и остаться в стране.
"Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком", — заметил исполнитель.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Семен Слепаков сообщил о разводе.
Звёзды,Семен Слепаков,Сергей Пенкин,
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