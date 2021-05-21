"Мы — люди второго сорта": Пенкин рассказал о разводе

«Я всегда хотел построить счастливую семью. У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Но я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов. Можно было пойти с ней куда-то повеселиться».
«Стефания сказала: «Или ты едешь в Англию, или мы расстаемся». Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком», — заметил исполнитель.
"Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком", — заметил исполнитель.