«Знают там Лазарева?»: Чумаков раскритиковал «Евровидение»

Чумаков считает, что конкурс вполне может стать могилой для артиста. Если не удается занять первое место, то на родине тебя просто смешивают с грязью.

Для него важнее не биться за эфемерный успех на сомнительном конкурсе, а бороться за внимание людей, которые его любят. Помимо этого, он назвал «Евровидение» крайне политизированным конкурсом. Об этом сообщает «АиФ».