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«Знают там Лазарева?»: Чумаков раскритиковал «Евровидение»

Даня Виттиг
39 минут назад
Алексей Чумаков заявил, что не поехал бы выступать на конкурс «Евровидение», если бы ему поступило предложение. Он считает, что ни один российский артист, кроме Димы Билана, не получил популярности в Европе.
«Знают там Лазарева?»: Чумаков раскритиковал «Евровидение»
Фото: @alexchumakoff@alexchumakoff
«Что, в Европе знают Руслана Алехно? Нет. Знают там Полину Гагарину, Сергея Лазарева? Нет, конечно. Уважаю своих коллег, они талантливейшие ребята. Но какой был смысл им участвовать в «Евровидении»? Чтобы стать чуть более популярными в России?»
Чумаков считает, что конкурс вполне может стать могилой для артиста. Если не удается занять первое место, то на родине тебя просто смешивают с грязью.
Для него важнее не биться за эфемерный успех на сомнительном конкурсе, а бороться за внимание людей, которые его любят. Помимо этого, он назвал «Евровидение» крайне политизированным конкурсом. Об этом сообщает «АиФ».
Звёзды,Руслан Алехно,Алексей Чумаков,Сергей Лазарев,Дима Билан,Полина Гагарина,
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