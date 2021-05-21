Влад Соколовский
специально для "Рамблера" рассказал о том, как попал в Израиль и что происходит в стране прямо сейчас.
Артист отдыхал в городе Ашкелон, где живет его семья, когда из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 200 ракет. Соколовский должен был вернуться в Россию 11 мая, но сделать этого не удалось, из-за чего он стал очевидцем ужасающих событий:
"Неужели я сейчас не сплю и вижу над своей головой пролетающие ракеты? Что вообще происходит?",
– вспомнил Влад свои первые ощущения от происходящего.
Певец призвал россиян ценить мирную жизнь, которая есть у них прямо сейчас:
"Над Москвой с 1945 года ничего не летало, и никакой прямой угрозы этому городу с тех времен не было".
Как у артиста произошла переоценка ценностей? Что делала его бабушка во время бомбежки Израиля? Об этом и многом другом рассказал Соколовский.
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