Артист отдыхал в городе Ашкелон, где живет его семья, когда из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 200 ракет. Соколовский должен был вернуться в Россию 11 мая, но сделать этого не удалось, из-за чего он стал очевидцем ужасающих событий: