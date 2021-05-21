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Звездные похудения на грани разумного

Стелла Шмель
2 часа назад
Некоторым людям похудение дается легко - хорошая генетика, быстрых обмен веществ, равнодушие к вредной пище и прекрасная самодисциплина. Но пока одни едят, что хотят, и остаются в отличной форме, другие толстеют от одного только аромата вожделенного блюда.
У звезд ситуация еще сложнее: средства на роскошную жизнь есть, а вот держать себя в форме и не объедаться всем, чего душа изволит, достаточно сложно. Но у некоторых получилось взять себя в руки и обратиться к специалистам. Кстати, любопытно, что некоторые звезды вопрос похудения решили через психолога. Чтобы узнать, кто из звезд смог совершить с собой разительные перемены, смотрите видео.
А вы бы смогли решиться на столь значительное преображение? Здесь важна не только хорошая сила воли и решительность, но и правильный психологический настрой.
Звёзды,Видео,
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