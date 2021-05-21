Пугачева и Боярский: звездные жильцы советских коммуналок

Феномен коммунальной квартиры знаком почти каждому жителю СССР. В коммуналках родились и выросли как миллионы простых советских граждан, так и знаменитости всесоюзного масштаба. И многие звезды с теплотой вспоминают свое детство и молодость в коммуналках.

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Олег Меньшиков

Актер, 60 лет.

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Свое коммунальное прошлое артист почти не помнит — тогда Меньшикову было очень мало лет. Но это не помешало ему полностью погрузиться в коммунальный быт послевоенных лет в комедии «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина . Герои легендарной картины — представители московской интеллигенции, которые делят не только жилплощадь, но и радости и горести друг друга, играют свадьбы и спасают товарищей из беды.

Алиса Фрейндлих

Актриса, 86 лет.

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Актриса жила в огромной коммуналке на шесть семей на Исаакиевской площади Ленинграда. Коммунальная квартира, в которой росла Фрейндлих , была основана еще до войны, но после эвакуации и блокады от старых жильцов осталось только две семьи, и квартиру заселили «новенькие», которые быстро сдружились. То время актриса вспоминает с теплотой: соседи вместе отмечали праздники и делились продуктами. Сейчас Фрейндлих живет на знаменитой улице Рубинштейна.

Олег Басилашвили

Актер, 86 лет.

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Актер вырос в московской коммуналке на Покровке, жизнь в которой, по его воспоминаниям, была бедной, но дружной. На всю квартиру жильцы выписывали по одной газете, которую читали по очереди или вслух на кухне.

Борис Гребенщиков

Музыкант, 67 лет.

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Сам основатель «Аквариума» родился в собственной квартире на Алтайской улице в Петербурге, в небедной семье. Отец музыканта трудился директором опытного завода Балтийского пароходства, а мама — юрисконсультом в Ленинградском Доме моделей. А вот вторая жена рокера была из богемы, стесненной в средствах. Художница Людмила Шурыгина работала школьной уборщицей и жила в коммуналке на улице Софьи Перовской (сейчас — Малая Конюшенная), куда и переехал музыкант. На момент своей второй женитьбы Гребенщиков был уже популярным советским рокером, поэтому лестница у квартиры быстро заполнилась подозрительного вида фанатами, которые расписывали стены, а кто-то даже притащил в подъезд рояль. С тех пор жилищные условия Гребенщикова заметно улучшились: музыкант живет в Доме помещицы Ольги Кушелевой в конце Невского.

Алла Пугачева

Певица, 72 года.

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В первый раз артистка вышла замуж в 20 лет — за циркача Миколаса Орбакаса, и молодоженам выделили комнату в коммуналке, на одной лестничной клетке с родителями Аллы Борисовны . Тогда молодая Пугачева уже начала выступать, но о солидных гонорарах говорить не приходилось, тем более в молодой семье росла дочка Кристина. Поэтому супругов нередко подкармливали родители.

Иосиф Кобзон

Певец, 1937–2018.

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В детстве Кобзон вместе с матерью, двумя братьями и бабушкой часто переезжал. Перед войной семья переехала во Львов, а в эвакуацию отправилась в Узбекистан. День Победы будущий артист встретил в коммуналке в городе Славянске. Кобзон вспоминает, как сквозь тонкие стены квартиры были слышны рыдания семей, получивших очередную похоронку, но самые громкие крики — возгласы радости — раздались в квартире в день окончания войны.

Георгий Милляр

Актер, 1903–1993.

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Георгий Милляр , урожденный де Милье, родился в семье аристократов — французского инженера Франца де Мильё и наследницы иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой, овдовевшей, когда Георгию было три года. Мальчик воспитывался гувернантками, изучал музыку и языки. Милляр свободно владел немецким и французским языками, но в советское время не афишировал это.

В 1917 году он с матерью остался без средств, их московскую квартиру превратили в коммуналку, выделив семье одну комнату, а дом в Геленджике, где вырос артист, отобрали. В этой коммуналке, в комнате с матерью Милляр продолжал жить долгие годы, даже став известным артистом, а женился он только в 65 лет, после смерти матери — на своей соседке по коммуналке! До конца жизни супруги сохранили очень нежные и теплые отношения.

Юрий Никулин

Актер и клоун, 1921–1997.

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Когда будущему артисту было 4 года, его семья перебралась в Москву из города Демидова и обосновалась в коммуналке на площади Разгуляй. В это не верили многие коллеги Никулина , но в родной коммуналке он продолжал жить, даже став известным артистом. Там же поселилась и жена Никулина, артистка цирка Татьяна Покровская , там же появился на свет их первенец Максим. Только в 70 х годах семье Никулиных выделили квартиру на Бронной и тогда же расселили маму Юрия Никулина и его сестру с собственной семьей.

Борис Моисеев

Певец, 67 лет.

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Моисеев появился на свет в женской колонии. Его мама была политзаключенной, осужденной за высказывание о Сталине. Новость о ее положении стала для надзирателей шоком, и Геню Моисееву освободили досрочно — чтобы избежать скандала по поводу того, от кого могла забеременеть зэчка в тюрьме. Вместе с сыном женщина вернулась в родной Могилев в коммунальную квартиру. Детство в коммуналке для Моисеева всегда было связано с голодом. Он подворовывал продукты у соседей, стараясь съедать то, за что меньше будут ругать: овощи, вареную курицу, картошку.

Михаил Боярский

Актер и музыкант, 61 год.