Опра Уинфри призналась, что ее изнасиловал брат

Впервые об ужасах взросления в семье она сообщала на шоу в 1986 году, но в общении с Гарри вспомнила подробности того периода. 67-летняя Уинфри пояснила, что в первый раз 19-летний двоюродный брат изнасиловал ее в девять лет. Ведущая расплакалась, описывая те события.
По словам ведущей, одно из воспоминаний о том периоде насилия связано с тем, как ее первый насильник, родной двоюродный брат, покупал ей мороженое после произошедшего. «И это стало чем-то, что я просто приняла как данность. Что девочке небезопасно в мире, полном мужчин», — заключила она.