Опра Уинфри призналась, что ее изнасиловал брат

Впервые об ужасах взросления в семье она сообщала на шоу в 1986 году, но в общении с Гарри вспомнила подробности того периода. 67-летняя Уинфри пояснила, что в первый раз 19-летний двоюродный брат изнасиловал ее в девять лет. Ведущая расплакалась, описывая те события.