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«Коммуналка растет»: Лолита раскрыла размер пенсии

Полина Алферова
4 часа назад
Певица впервые назвала сумму в Ютуб-шоу «50 вопросов». Также она рассказала о своем отношении к званиям.
«Коммуналка растет»: Лолита раскрыла размер пенсии
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия. Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне этот претит. Я считаю, что Пугачева последний человек, который заслуженно получила свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».
Лолита объяснила, что звание не влияет на популярность артиста.
«В шоу-бизнесе есть только афиша. Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании? Капремонт безумный, коммуналка растет. Звание ничего не дает».
Кроме того, Лолита раскрыла сумму своего гонорара за выступление на корпоративном мероприятии:
«Мой корпоратив стоит сейчас от тридцати до пятидесяти тысяч евро».
Артистка предпочитает хранить деньги в банке:
«Однажды мне мой приятель сказал: «Зачем ты дома деньги хранишь? Положи в банк. Будет хотя бы 10 процентов идти». Я начала носить деньги в банк. Очень давно не держу деньги на руках».
Ранее «Рамблер» сообщал о причинах развода Пенкина.
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