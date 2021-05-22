«Коммуналка растет»: Лолита раскрыла размер пенсии

Певица впервые назвала сумму в Ютуб-шоу «50 вопросов». Также она рассказала о своем отношении к званиям.

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«У меня 23 тысячи 200 рублей пенсия. Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне этот претит. Я считаю, что Пугачева последний человек, который заслуженно получила свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».

Лолита объяснила, что звание не влияет на популярность артиста.

«В шоу-бизнесе есть только афиша. Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Какой толк в твоем звании? Капремонт безумный, коммуналка растет. Звание ничего не дает».

Кроме того, Лолита раскрыла сумму своего гонорара за выступление на корпоративном мероприятии:

«Мой корпоратив стоит сейчас от тридцати до пятидесяти тысяч евро».

Артистка предпочитает хранить деньги в банке: