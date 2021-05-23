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Галкин рассказал, как получал "письма с зоны"

Анна Арсеньева
1 час назад
Юморист Максим Галкин вспомнил, как однажды его почтовый ящик оказался завален письмами от заключенных. Об этом он рассказал в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.
Галкин рассказал, как получал "письма с зоны"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам артиста, когда еще не было Интернета, одна "бульварная газета" опубликовала в алфавитном порядке почтовые адреса всех знаменитых на тот момент людей. Фамилия Галкина тоже была в том списке. Из-за того, что он был мелким, к юмористу часто попадали письма, адресованные тем, кто был выше или ниже него по алфавиту:
"Так, прямо надо мной располагалась фамилия Натальи Ветлицкой — с адресом соответственно. И я постоянно получал письма... с зоны, которые писали заключенные, сраженные красотой Ветлицкой!"
Звёзды,Наталья Ветлицкая,Максим Галкин,
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