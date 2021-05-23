Галкин рассказал, как получал "письма с зоны"

По словам артиста, когда еще не было Интернета, одна "бульварная газета" опубликовала в алфавитном порядке почтовые адреса всех знаменитых на тот момент людей. Фамилия Галкина тоже была в том списке. Из-за того, что он был мелким, к юмористу часто попадали письма, адресованные тем, кто был выше или ниже него по алфавиту: