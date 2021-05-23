Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам

Водонаева решила пообщаться со своими подписчиками и попросила задавать ей вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, смогла ли бы та построить серьезные отношения с женщиной. На это Водонаева ответила, что у нее не было подобного опыта, однако она допускает эту ситуацию.
Ранее Водонаева осудила женщин за травлю друг друга. По ее мнению, женщина может быть прекрасна в любом возрасте. Тех, кто не согласен с ее идеей, Водонаева попросила отказаться от унижения друг друга в Сети и в жизни.