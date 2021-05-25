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Сын Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Сын российский актрисы Татьяна Проценко в эфире НТВ раскрыл подробности ее смерти. Его цитирует газета «Комсомольская правда».
Сын Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru
16-летний Владимир Проценко заявил, что с трудом пережил последние дни жизни матери. По его словам, у звезды «Приключений Буратино» была четвертая стадия рака, из-за чего ей удалили одну грудь. Позднее метастазы перешли на кишечник.
«Ей в животе все вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции»,
— сказал родственник артистки.
Весной Проценко назначили курс химиотерапии, а потом у нее обнаружили коронавирус. У актрисы начался сильный кашель, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь»,
— пояснил Владимир Проценко.
Он назвал мать идеалом и сказал, что она отдавала в три раза больше тепла и доброты, чем другие женщины. Он добавил, что не будет плакать из-за случившегося, так как артистке это было бы неприятно.
О смерти Татьяны Проценко стало известно 19 мая. 53-летняя актриса скончалась в реанимации.
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