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"В России много цинизма": Чехова готова эмигрировать в США

Мира Маркина
3 часа назад
Анфиса Чехова в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ заявила о желании эмигрировать в США.
"В России много цинизма": Чехова готова эмигрировать в США
Фото: @achekhova@achekhova
"Мне в России неуютно. Я чувствую здесь себя не в своей тарелке. Америка мне очень подходит. Ходят там спокойно полные девочки в юбках. Я в платье ходила, несмотря на целлюлит. А в России приди на вечеринку. Сразу все напишут. Там девушки не парятся за свой внешний вид",
– объяснила телеведущая.
По словам Чеховой, в Америке женщины не позволяют платить за себя в ресторанах. А еще американцы не скупятся на комплименты:
"Там все ходят в хорошем настроении. Все говорят: «Ты так хорошо выглядишь». В России много цинизма. Это не моя история. Возможно, я от славы устала. В Америке без работы не останусь. Буду продвигать свой курс по похудению. Хочу получить грин-карту. Забрать с собой сына. В Америке вообще нехватка красивых женщин. Я уже познакомилась там с мужчиной. В Майами не так уж и дорого стоит жилье. А вот английский пока знаю плохо, но быстро освоюсь. Если меня выбросить из лодки, то я поплыву".
Анфиса воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили, с которым звезда рассталась в 2017 году.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему Чехова путешествует в одиночестве.
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