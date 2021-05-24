Костенко и Тарасов назвали пол будущего ребенка

Мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке, — рассказала она.

Костенко также отметила, что долго не сдавала тест по трём причинам — из-за сильного токсикоза, волнения и того, что мальчик будет погодкой. Вторая дочь звёздной пары — Ева — появилась на свет в феврале прошлого года.