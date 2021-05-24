Костенко и Тарасов назвали пол будущего ребенка

По словам модели, результаты расширенной версии НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) показали, что будущий ребенок — мальчик.
Мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке, — рассказала она.
Костенко также отметила, что долго не сдавала тест по трём причинам — из-за сильного токсикоза, волнения и того, что мальчик будет погодкой. Вторая дочь звёздной пары — Ева — появилась на свет в феврале прошлого года.
У пары есть ещё дочка Милана. Старшей сейчас два года, а младшей год. У Тарасова также есть дочь от прошлого брака с Оксаной Пономаренко
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Ранее стало известно, что внучка Елизаветы II
принцесса Беатрис и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первого ребёнка. Информацию о пополнении в королевской семье подтвердили в Букингемском дворце.