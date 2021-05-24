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«Радостная весть»: Костенко и Тарасов назвали пол будущего ребёнка

News.ruиещё 3
1 час назад
Модель Анастасия Костенко в своем Instagram назвала пол третьего ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова, который должен родиться в середине осени.
Костенко и Тарасов назвали пол будущего ребенка
Фото: News.ruNews.ru
По словам модели, результаты расширенной версии НИПТ (неинвазивное пренатальное тестирование) показали, что будущий ребенок — мальчик.
Мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке, — рассказала она.
Костенко также отметила, что долго не сдавала тест по трём причинам — из-за сильного токсикоза, волнения и того, что мальчик будет погодкой. Вторая дочь звёздной пары — Ева — появилась на свет в феврале прошлого года.
У пары есть ещё дочка Милана. Старшей сейчас два года, а младшей год. У Тарасова также есть дочь от прошлого брака с Оксаной Пономаренко.
Ранее стало известно, что внучка Елизаветы II принцесса Беатрис и её супруг Эдоардо Мапелли Моцци ждут первого ребёнка. Информацию о пополнении в королевской семье подтвердили в Букингемском дворце.
Звёзды,Оксана Пономаренко,Анастасия Костенко,Елизавета II,Дмитрий Тарасов,
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