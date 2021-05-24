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«Алла содержала его»: бывшая домработница Пугачевой раскритиковала второго мужа певицы

Teleprogramma.proиещё 3
1 час назад
Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова Людмила Дороднова (в народе просто Люся) дала большое интервью телевизионщикам после того, как прошли слухи о том, что «король российской эстрады» попросил ее больше не ходить на телешоу.
Экс-домработница Пугачевой раскритиковала второго мужа певицы
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
23 мая женщина появилась в эфире канала НТВ и поделилась подробностями о личной жизни Примадонны, которая на ее глазах несколько раз пыталась создать счастливую семью.
Например, второй муж певицы - кинорежиссер Александр Стефанович (конец 70-х годов) - домработнице сразу не понравился. Она некоторое время молчала, а затем высказала за глаза свое критическое мнение о нем, которое сильно задело Аллу Борисовну. Сегодня Дороднова спокойно делится мнением о том, что супруг использовал Пугачеву. Якобы он приписал в свои заслуги шикарную квартиру, которая появилась к певицы в те годы.
«Когда квартира появилась, он стал хвастаться, что это он все сделал. А на чьи деньги он сделал? На Аллины. Алла ж содержала его. Без денег же фиг уедешь куда, а за деньги можно сделать что угодно. Так что там деньги играли главную роль, а деньги были Аллы»,
- рассказала экс-домработница в передаче.
Люся также высказалась против утверждений о том, что это Стефанович сделал из Пугачевой Примадонну. По ее словам, если бы сама Алла из себя ничего не представляла, ни один режиссер не смог бы сделать из нее звезду такого масштаба.
Звёзды,НТВ,
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