Экс-домработница Пугачевой раскритиковала второго мужа певицы

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова Людмила Дороднова (в народе просто Люся) дала большое интервью телевизионщикам после того, как прошли слухи о том, что «король российской эстрады» попросил ее больше не ходить на телешоу.

23 мая женщина появилась в эфире канала НТВ и поделилась подробностями о личной жизни Примадонны, которая на ее глазах несколько раз пыталась создать счастливую семью.

Например, второй муж певицы - кинорежиссер Александр Стефанович (конец 70-х годов) - домработнице сразу не понравился. Она некоторое время молчала, а затем высказала за глаза свое критическое мнение о нем, которое сильно задело Аллу Борисовну. Сегодня Дороднова спокойно делится мнением о том, что супруг использовал Пугачеву. Якобы он приписал в свои заслуги шикарную квартиру, которая появилась к певицы в те годы.

«Когда квартира появилась, он стал хвастаться, что это он все сделал. А на чьи деньги он сделал? На Аллины. Алла ж содержала его. Без денег же фиг уедешь куда, а за деньги можно сделать что угодно. Так что там деньги играли главную роль, а деньги были Аллы»,

- рассказала экс-домработница в передаче.