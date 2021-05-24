Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем

Принц Гарри
потерял мать в 1997 году, когда ему было 12 лет. По его словам, в детстве он был очень зол из-за того, что произошло с ней. К тому же, в последующие годы мало кто из его окружения обсуждал смерть принцессы Дианы, а королевская семья ожидала, что он самостоятельно справится с давлением прессы и душевными страданиями. Однако проблемы не исчезли со временем. По его словам, самым кошмарным временем в его жизни стал период с 28 до 32 лет. Все это время ему приходилось справляться с паническими атаками и сильной тревогой.