"Похожа на лошадь": дочь Воробей рассказала о травле в школе

Дочь Елены Воробей , Софья Лебенбаум, в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ рассказала о буллинге в школе:

Фото: @vorobei_elena @vorobei_elena

"Меня гнобили в начальной школе. Говорили, что я ужасная. Что у меня не будет молодого человека. В седьмом и восьмом классе старшеклассницы стали шутить, что я на лошадь похожа. Якобы с лицом проблемы. Я маме многое не говорила. Сама хотела с этим разобраться. Я пыталась делать вид, что не слышу этого".

18-летняя девушка также призналась, что и проблема лишнего веса не обошла ее стороной:

"Был период в седьмом классе, когда поступила в пансион. Там было мало движения. Начала толстеть. Мне не было некомфортно. Меня называли ребенком Дауном. Знакомые стали за меня заступаться. Я хочу в медицинский институт поступать. На сцене не готова выступать. Это просто не мое".

Сама Воробей в эфире шоу вспомнила, сколько средств потратила на лечении дочки в Германии. У ребенка развивался сколиоз, который мог быть чреват серьезными последствиями:

"У нее был сколиоз, который вел к инвалидности. Позвоночник давил на органы. В Германии, где мы решили делать операцию, самое сложное внести депозитную сумму. Она очень большая. В районе 75–80 тысяч евро. Там рассматривают самый плохой сценарий. Берут деньги за максимальную занятость врачей и максимальное количество дней. Диагностика такой стадии сколиоза не страшна, но сложно найти толковых специалистов. Все можно исправить. Сонечка сейчас активно занимается спортом".