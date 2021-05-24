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"Делала вид, что гуляю с собакой": Лолита вспомнила, как изменяла Цекало

Мира Маркина
1 час назад
Лолита Милявская в YouTube-шоу "50 вопросов" вспомнила, как изменяла Александру Цекало.
Лолита вспомнила, как изменяла Цекало
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Звездная пара получила известность в составе кабаре-дуэта "Академия" в 90-е годы. Но в тот период они уже были на грани развода. По словам певицы, в последние годы совместной жизни их чувства друг к другу окончательно охладели. Лолита начала изменять мужу, но признается, что пошла на это от безумной любви:
"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой".
Любовником звезды стал бандит, но Милявская игнорировала этот факт:
"Наверное, самые красивые отношения в моей жизни были с ним. Я ушла из дуэта «Академия» прямиком к нему. Он долго добивался. Не могу сказать, что я все принимала. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне. Потому что я ушла из «Академии» с огромным комплексом: мол, никому не нужна как певица. Муж мне всегда говорил: «Ты — тысяча первая певица. Ты никому не нужна». Я боялась, а тот мужчина сделал очень многое, чтобы я в себя поверила. У меня была блокада, меня практически не брали на работу. Он иногда договаривался, сам платил деньги, а я не знала".
Однако после того, как Лолита ушла от Цекало к новому возлюбленному, счастья в личной жизни ей все-таки не удалось обрести – вскоре ее любовника убили:
"Для меня это была большая трагедия, потому что я испытывала потребность в этой любви. Кстати, бывшему мужу потом призналась, что изменила".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита рассказала о пережитом насилии.
Звёзды,Лолита Милявская,Александр Цекало,
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