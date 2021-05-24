Лолита вспомнила, как изменяла Цекало

Звездная пара получила известность в составе кабаре-дуэта "Академия" в 90-е годы. Но в тот период они уже были на грани развода. По словам певицы, в последние годы совместной жизни их чувства друг к другу окончательно охладели. Лолита начала изменять мужу, но признается, что пошла на это от безумной любви: