Стоцкая впервые высказалась о разрыве с мужем

Анастасия Стоцкая
в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ впервые высказалась о разводе с Сергеем Абгаряном. Супруги решили расстаться еще два года назад, но певице было тяжело пережить это событие.
Фото: @100tskaya@100tskaya
Стоцкая призналась, что в то время была не готова говорить о разрыве, поскольку любые вопросы были для нее болезненны:
"Я после определённых ситуаций поняла, что не надо привлекать внимание к себе, личной жизни, своему счастью. В тот момент, когда мы разъехались, было тяжело".
Звезда также рассказала, что еще до развода подготавливала детей к неприятной новости:
"Верочка ещё маленькая, ей четыре года. А разъехались два с половиной года назад. А Сашенька чувствовал, видел напряжение. Я постепенно начала его готовить, спрашивать: «Как ты отнесёшься к тому, что мы с папой можем разъехаться?» У него стадии какие-то проходили. Когда мы действительно разошлись, он загрустил".
Артистка отметила, что в конце концов им с мужем удалось развестись дипломатично. Сейчас экс-супруг принимает активное участие в воспитании детей.