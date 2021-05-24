Тодоренко рассказала, вернется ли Топалов в шоу-бизнес

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По ее словам, певец вряд ли продолжит выступать, так как предпочитает давать концерты «только для души».

Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может, в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию и будем там продвигать себя, — поделилась она.

Отвечая на вопрос о том, хотела ли бы она жить за границей, Тодоренко отметила, что для нее не существует границ, особенно после проекта «Орёл и решка». Единственным препятствием для путешествий ведущая назвала пандемию коронавируса.

Тодоренко уточнила, что больше всего их с Топаловым привлекает побережье Калифорнии, где всегда солнечно и можно заниматься серфингом. Также в числе фаворитов звёздной пары Индонезия и Австралия.