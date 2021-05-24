Тодоренко рассказала, вернется ли Топалов в шоу-бизнес

Фото: @reginatodorenko @reginatodorenko

По словам телеведущей, в данный момент певец предпочитает давать концерты "только для души":

"Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может, в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию и будем там продвигать себя".

Отвечая на вопрос о том, хотела бы она жить за границей, Регина отметила, что после участия в проекте "Орел и решка" для нее не существует границ. Единственным препятствием для путешествий звезда назвала пандемию COVID-19.