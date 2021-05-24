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Тодоренко рассказала, вернется ли Топалов в шоу-бизнес

Мира Маркина
3 часа назад
Регина Тодоренко рассказала, планирует ли ее супруг Влад Топалов возвращаться в шоу-бизнес. Об этом пишет kp.ru.
Тодоренко рассказала, вернется ли Топалов в шоу-бизнес
Фото: @reginatodorenko@reginatodorenko
По словам телеведущей, в данный момент певец предпочитает давать концерты "только для души":
"Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может, в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию и будем там продвигать себя".
Отвечая на вопрос о том, хотела бы она жить за границей, Регина отметила, что после участия в проекте "Орел и решка" для нее не существует границ. Единственным препятствием для путешествий звезда назвала пандемию COVID-19.
Тодоренко призналась, что больше всего их с супругом привлекает побережье Калифорнии, где всегда солнечно и можно заниматься серфингом. Кроме того, звездная пара неравнодушна к Индонезии и Австралии.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тодоренко раскрыла секрет похудения на 20 килограммов.
Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Комсомольская правда,
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