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"Алла содержала его": бывшая домработница Пугачевой высказалась о втором муже певицы

Мира Маркина
1 час назад
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в эфире телеканала НТВ поделилась подробностями личной жизни Примадонны.
"Алла содержала его"
Фото: @alla_orfey@alla_orfey
В частности, женщина призналась, что второй муж певицы, режиссер Александр Стефанович, ей сразу не понравился. Какое-то время она не высказывала свое мнение, но вскоре перестала сдерживаться. В то время слова Дородновой очень обидели Пугачеву. Однако и теперь домработница без стеснения высказывается о Стефановиче:
"Когда квартира появилась, он стал хвастаться, что это он все сделал. А на чьи деньги он сделал? На Аллины. Алла ж содержала его. Без денег же фиг уедешь куда, а за деньги можно сделать что угодно. Так что там деньги играли главную роль, а деньги были Аллы",
– рассказала Людмила в шоу "Новые русские сенсации".
Она также высказалась против мнения о том, что именно Александр сделал из Аллы звезду. По словам Дородновой, если бы сама певица из себя ничего не представляла, ни один режиссер не смог бы сделать из нее артистку такого масштаба.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Духова вспомнила слова Пугачевой.
Звёзды,Алла Пугачева,НТВ,
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