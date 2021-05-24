"Алла содержала его"

В частности, женщина призналась, что второй муж певицы, режиссер Александр Стефанович, ей сразу не понравился. Какое-то время она не высказывала свое мнение, но вскоре перестала сдерживаться. В то время слова Дородновой очень обидели Пугачеву. Однако и теперь домработница без стеснения высказывается о Стефановиче:

Она также высказалась против мнения о том, что именно Александр сделал из Аллы звезду. По словам Дородновой, если бы сама певица из себя ничего не представляла, ни один режиссер не смог бы сделать из нее артистку такого масштаба.