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Ефремов шьет антиковидные костюмы в колонии

Анна Арсеньева
1 час назад
Актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии 4 Белгородской области. Ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, чем он там занимается. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Ефремов шьет антиковидные костюмы в колонии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Мельникова, актер задействован в производстве антиковидных костюмов для медицинских работников. Он вставляет в одежду молнии.
Секретарь ОНК также рассказал, что Михаил Ефремов бодр и рад работать, потому что "так время идет быстрее".
Звёзды,Алексей Мельников,Михаил Ефремов,
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