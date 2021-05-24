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Регина Тодоренко задумалась об отъезде из России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Планами на эмиграцию она поделилась с «Собеседником».
Регина Тодоренко задумалась об отъезде из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Тодоренко посетовала на то, что Топалов, по ее мнению, до сих пор не оценен по достоинству. Ведущая констатировала, что музыка, которую он делает, непопулярна в России.
«Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел», — поделилась она.
Ведущая добавила, что ей нравится ее работа в России и она очень любит Москву. Тодоренко также поделилась планами на ближайшее будущее: в этом году она намерена отправиться в путешествие по России с проектом «Орел и решка», запустить образовательный подкаст и выпустить клип на собственную песню.
Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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