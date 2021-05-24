Регина Тодоренко задумалась об отъезде из России

Тодоренко посетовала на то, что Топалов, по ее мнению, до сих пор не оценен по достоинству. Ведущая констатировала, что музыка, которую он делает, непопулярна в России.
«Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел», — поделилась она.
Ведущая добавила, что ей нравится ее работа в России и она очень любит Москву. Тодоренко также поделилась планами на ближайшее будущее: в этом году она намерена отправиться в путешествие по России с проектом «Орел и решка», запустить образовательный подкаст и выпустить клип на собственную песню.