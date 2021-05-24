Регина Тодоренко задумалась об отъезде из России

Ведущая добавила, что ей нравится ее работа в России и она очень любит Москву. Тодоренко также поделилась планами на ближайшее будущее: в этом году она намерена отправиться в путешествие по России с проектом «Орел и решка», запустить образовательный подкаст и выпустить клип на собственную песню.