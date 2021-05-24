Тодоренко задумалась об отъезде из России

По словам Тодоренко, возможно, в будущем вместе с супругом Владом Топаловым и ребенком они уедут в Лондон. Телеведущая поделилась, что в России творчество ее мужа не оценено по достоинству, так как такая музыка в стране не пользуется популярностью.
"Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел", — рассказала Тодоренко.
Она также отметила, что любит Москву и ей нравится работа в России. В этом году телеведущая планирует поехать в поездку по стране с передачей "Орел и решка", а также запустить образовательный подкаст.