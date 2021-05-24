Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Тодоренко задумалась об отъезде из России

Анна Арсеньева
47 минут назад
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что задумалась об эмиграции. Об этом она рассказала изданию "Собеседник".
Тодоренко задумалась об отъезде из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Тодоренко, возможно, в будущем вместе с супругом Владом Топаловым и ребенком они уедут в Лондон. Телеведущая поделилась, что в России творчество ее мужа не оценено по достоинству, так как такая музыка в стране не пользуется популярностью.
"Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел", — рассказала Тодоренко.
Она также отметила, что любит Москву и ей нравится работа в России. В этом году телеведущая планирует поехать в поездку по стране с передачей "Орел и решка", а также запустить образовательный подкаст.
Звёзды,Регина Тодоренко,Влад Топалов,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители