Певица МакSим: «Пару раз я действительно была на грани»

Марина Максимова , больше известная как МакSим, — певица с яркой внешностью, огромной харизмой и характерной манерой исполнения лирических песен, многие из которых стали безусловными хитами. Ее карьера была на взлете, когда она временно пропала со всех радаров. В эксклюзивном интервью для Passion.ru МакSим рассказала, почему приняла решение вернуться на сцену, и как за это время изменилась ее жизнь (спойлер: определенно, к лучшему).

Фото: Личный архив Личный архив

Passion.ru: Марина, недавно вы вернулись к творчеству после долгого перерыва. Что помогло вам справиться с жизненными испытаниями? Кто был рядом и помог через все это пройти?

МакSим:Я по натуре гиперактивный человек и меня обычно сложно остановить, но я очень благодарна тому человеку, который смог это сделать. Правда, мне очень повезло со временем, когда меня закрыли в доме с охраной далеко от Москвы. Случилось это в разгар пандемии, поэтому все были вынуждены сидеть дома, и мне было не так обидно. (Смеется). Конечно, поначалу я пыталась бунтовать, но восстановление мне было действительно необходимо. В телефоне у меня были только контакты родителей, детей и батюшки — и никого больше, ни моих музыкантов, ни друзей. Все это время я работала с психологом, мне было разрешено ходить только на службу и исповедь по воскресеньям — я православный человек, потому мне это было важно.

Пройти через это испытание и восстановиться мне больше всего помогли спортсмены. Они, увидев мое физическое состояние в интернете, сами нашли меня В тот период мне не хотелось ничего, казалось, что я уже написала все, что могла, рассказала все, что могла, и не хотелось даже спортом заниматься, хотя до этого я всегда вела очень активный и здоровый образ жизни. Все, о чем я тогда думала, что буду медленно стареть и поднимать детей

Passion.ru: Как-то рано к вам пришла мысль о старости

МакSим:Видимо, я так активно проживала свою жизнь, что мне показалось, творчески я уже все выдала, а я без этого вообще не дышу. Но меня, грубо говоря, взяли за шкирку и начали гонять по стадиону, играть со мной в теннис на корте, хоть и с соблюдением социальной дистанции, просили бить по груше изо всех сил — в общем, сразу несколько человек меня реабилитировали и заставляли через силу вставать на ноги. И самое интересное, что благодаря этому я вернулась в творчество, и оказалось, что все еще есть, что написать. У меня ощущение, что я взяла и помолодела лет на 20.

Passion.ru: Как вас изменили эти испытания, что помогли осознать?

МакSим:Ко мне вернулось легкое отношение к себе, к жизни и мой фирменный саркастично-добрый подход ко многим сложным вещам. Я вспомнила, что главное — не думать о себе слишком серьезно.

Passion.ru: Вы благодарны выпавшим на вашу долю испытаниям?

МакSим:О, да! Я благодарна уже тому, что в принципе осталась жива. Это большой бонус от судьбы! Пару раз я действительно была на грани. Я была в таком эмоциональном состоянии, что мне было будто бы все равно. Разумом я все понимала, но прочувствовать это не могла. Не было никаких сил. Потому благодарю бога, что он оставил меня в живых, и хочу соответствовать тому шансу, который мне дали свыше.

Passion.ru: А вам не диагностировали депрессию?

МакSим:Нет, у нас с психологом не было таких разговоров. Мы занимались арт-терапией, рисовали, разбирали, кто я как личность — в общем, мне нужно было посмотреть на себя со стороны. Раньше я думала, что я — центр всего и все вертится вокруг меня — многие из нас этим страдают. А посмотреть, как ты выглядишь со стороны, — довольно сложно, но нужно и очень интересно.

Passion.ru: Что вы про себя нового узнали?

МакSим:Раньше я не особо доверяла психологам. Мне казалось, что я сама себе прекрасный психолог, и знаю себя лучше, чем кто-либо другой, потому своему специалисту я как-то сразу объявила, что учить меня жизни не нужно. Мы не копались в моем детстве, но он мне очень помог определить, кто же я такая.

Passion.ru: Сейчас вы выглядите прекрасно, однако до вашего перерыва в карьере в Сети появлялись ваши не самые удачные фотографии, вас критиковали... Вы переживали? Как вообще относитесь к критике, хейтерам и прочим не самым деликатным людям со своим «ценным» и порой грубым мнением?

МакSим: Сейчас так хохочу, глядя на эти снимки! Дело в том, что в тот момент, когда они появились в Сети, я не читала критику — у меня было всего три контакта в телефоне и отсутствовал доступ в интернет. Так что мне очень повезло!

Понятно, что всегда есть люди, которые не спрашивают, что с тобой произошло, что это последствия серьезной аварии, с которыми я не могла смириться. Но в жизни человека мало кто хочет копаться — все просто смотрят на фотографии и злословят. Но что поделать! Сейчас я к этому отношусь с юмором и иронией!

Passion.ru: Расскажите, как вам удалось так похорошеть? Диеты, спорт , еще какие-то секреты? Как работаете над собой? Есть ли у вас какие-то бьюти-секреты?

МакSим:Мой главный бьюти-секрет — экстремальный спорт и мое творчество. К счастью, ко мне вернулись мои бессонные творческие ночи. Недавно мне кто-то посоветовал купить себе шубу, а я пошла и приобрела хорошие клавиши. Я оборудовала себе мини-студию дома. У меня в гостиной стоит фортепиано, но ночью на нем не поиграешь, потому что дети спят, теперь же можно просто надеть наушники и писать музыку. Клавиши стоят перед огромным окном, через которое видно всю Москву — это потрясающе и вдохновляюще!

Passion.ru: Что вы делаете, когда сильно устали физически и эмоционально?

МакSим:Я люблю бегать в парке, как Форрест Гамп. Спорт помогает мне и в этом вопросе. Бег для меня — это возможность побыть наедине с собой. При этом я не слушаю музыку в наушниках — с детства не люблю, предпочитаю наслаждаться звуками города и природы, погружаюсь в свои мысли — мне важен сам процесс бега.

Еще я занимаюсь конкуром и из-за своего уже совсем небольшого веса частенько улетаю с лошади — пугаю этим администрацию ипподрома.

Кстати, изначально у меня не было задачи похудеть, я просто должна была восстановиться внутренне. В этом мне очень помогла религия. Меня, конечно, очень сильно сломало физически и эмоционально то, что я очень долго лежала и не могла вставать — нарушились какие-то внутренние процессы. Кроме того, все вокруг говорили, что теперь мне нужен спокойный образ жизни, никакого экстрима, но именно экстрим меня и вытащил. Контролируемые спортом эмоциональные встряски меня поставили на ноги.

Passion.ru: Не страшно было после такой тяжелой травмы возвращаться именно в экстремальный спорт?

МакSим:А мне терять было нечего! В тот момент я уже чувствовала, что не могу оставаться на месте — надо было либо сдаться, либо начинать двигаться вперед.

Passion.ru: Очень часто встречается мнение, что вы очень закрытая и сдержанная девушка, что косвенно подтверждается тем, что на мероприятиях вы крайне редкий гость. Согласны с подобной характеристикой вас как личности?

МакSим:Согласна, да. Несмотря на то, что я публичный человек, я крайне тяжело вступаю в контакты, в дружбу. У меня очень закрытый и узкий круг общения. Мои друзья, родные и даже одноклассники никогда ни одной моей фотографии или комментария обо мне не дадут без моего согласия.

Passion.ru: Если попросить вас охарактеризовать себя в трех словах, это будут

МакSим:Всего три? (Смеется). Терпеливая. Резкая. Тонко чувствующая.

Passion.ru: Вы недавно выпустили сингл «Спасибо». Это снова лирическая композиция о любви в вашем фирменном стиле

МакSим:Я именно так и хотела. Чтобы вспомнить, кто я. Ударить по классике жанра, а не по экспериментам, как я люблю.

Passion.ru: Вам не хотелось бы что-то поменять в творчестве, попробовать что-то новое ― и в музыкальном плане, и плане образа в целом? Или вас не очень интересует, как меняется индустрия, и вы хотели бы оставаться верной себе и своему образу?

МакSим:Да я столько всего написала за последнее время, просто не каждая песня становится синглом! У меня есть песни, например, «Я буду жить» или «Блюз», которые, если бы их исполнил другой человек, легко могут быть причислены к року. Есть и позитивные, солнечные композиции, в которых нет вообще ни одного слова про грусть: песня «Ночь» ― совершенно светлая, но мой тембр всегда добавляет драматизма и этого не изменить. И я рада этому. С точки зрения драматургии в каждой комедии должна быть нотка трагедии и наоборот.

Passion.ru: Что из современной музыки вас цепляет? Может быть, слышали новые имена, кто-то вас особенно впечатлил?

МакSим:Ой, да мне все нравится, особенно то, что не похоже на мое творчество. Чем больше не похоже, тем больше нравится! Это же совершенно другой мир: как можно этот текст или эту мелодию написать? Меня все время поражает, например, Баста своими работами. Насколько он другая по сравнению со мной личность! Или Моргенштерн . Все, кто для меня другая планета, мне всегда интересны.

Passion.ru: У вас подрастают две дочери. Старшей Александре совсем скоро исполнится 12, младшей Марии ― 6. Они наверняка уже слушают какую-то музыку, кого любят? Как относятся к вашему творчеству?

МакSим:Дочери знают весь мой репертуар. Самое смешное, что они слушают мои песни и без меня ― сами включают и танцуют под них. «Спасибо» сразу запомнили и постоянно напевают.

Вообще, у них правильное отношение к маме, прежде всего уважительное. Я для них пример. Мы с ними разговариваем о правильном ощущении занятости. Школа для них ― это работа, и это нормально, что мама у них не домохозяйка. При этом у меня очень сильный материнский инстинкт и психологически бывает очень сложно с ними расставаться, но я над собой работаю. Говорю себе, нельзя зацикливаться исключительно на детях, хоть это и моя основная роль в жизни, которую я ставлю над любовью, работой и всем остальным.

Passion.ru: Чем девочки увлекаются, занимаются, уже есть какие-то мысли о том, кем бы они хотели стать в будущем?

МакSим:Маленькая пишет стихи. Она уникально слагает рифму, чувствует ее, понимает. И поет она хорошо, потому, думаю, она будет творческим человеком ― это очевидно. А старшая ― более домашняя, усидчивая, она такая маленькая мама. Когда мы ждали с ней Машу, она дико ее хотела. И до сих пор как старшая сестра следит, чтобы у нее все было хорошо.

Passion.ru: А ревности не было?

МакSим:Нет! Не было. Была только какая-то сумасшедшая любовь к ней сразу. На вопрос: «Кем ты хочешь стать, Саш?», она отвечает: «Мамой». Саша в этом видит свое предназначение. Хранительница очага, настоящая женщина.

Passion.ru: Как вас саму изменило появление детей?

МакSим:Я стала мягче и лояльнее к окружающим, в том числе и к артистам. А еще у меня перестали бегать глаза, я это даже на экране заметила! Раньше я была резкая, как мальчишка, а когда появились дети, мои близкие и музыканты заметили, что я стала гораздо плавнее. Во мне открылись скрытые грани женственности.

Passion.ru: А чему вас научило материнство?

МакSим:Ой, много чему! И еще много чему научит! Мы каждый день учимся вместе с дочками. Чем старше они становятся, тем чаще задают неудобные вопросы. Когда мы беседуем об их внутреннем мире, я порой не знаю даже, что сказать. Мне в таких ситуациях на помощь всегда приходит наш духовник, который все очень правильно расставляет по своим местам.

Passion.ru: Скажите, Марина, вы сейчас счастливы?