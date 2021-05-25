«Был идиотом»: Гузеева вспомнила о своей первой любви

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о своей первой любви. Об этом сообщает "Собеседник".
Фото: @_larisa_guzeeva_@_larisa_guzeeva_
Гузеева в первый раз влюбилась, когда училась в школе в восьмом классе. Мальчик был старше ее на год.
"У него была такая синяя олимпийка с белыми полосами, как сейчас помню, длиннющие ресницы, золотистые волосы. Он был красив необыкновенно. Насколько он был красив, настолько был идиотом. Он не был даже троечником", — вспомнила актриса.
Она рассказала, что писала молодому человеку любовные записки, но он не обращал на нее внимание. По словам Гузеевой, спустя десять лет они случайно встретились в автобусе. Они вышли, купили портвейн и сели у дороги. Мужчина выглядел неухоженным и признался Гузеевой, что нужно было жениться на ней много лет назад.