«Был идиотом»: Гузеева вспомнила о своей первой любви

Гузеева в первый раз влюбилась, когда училась в школе в восьмом классе. Мальчик был старше ее на год.

Она рассказала, что писала молодому человеку любовные записки, но он не обращал на нее внимание. По словам Гузеевой, спустя десять лет они случайно встретились в автобусе. Они вышли, купили портвейн и сели у дороги. Мужчина выглядел неухоженным и признался Гузеевой, что нужно было жениться на ней много лет назад.