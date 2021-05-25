Звезды, страдающие от пищевых расстройств

Погрешности в питании и расстройство пищевого поведения — часть жизни многих селебрити, ведь их будни нередко включают в себя ограничения в еде, поздние перекусы, диеты, стрессовые ситуации. Все это способствует появлению проблем с желудком, которые устраняются порой годами.

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Юлия Ковальчук: гастрит

Певица придерживается правильного питания не первый год. Своими правилами она охотно делится с подписчиками. К здоровому образу жизни стройная певица пришла не сразу, а после лечения гастрита. Последний возник на фоне неправильного питания еще в студенческие годы. Тогда будущая звезда «Блестящих» ела всухомятку: ее меню включало булочки и бутерброды, шоколадные батончики и газировку. Проблем с лишним весом у Ковальчук не было — она весила всего на пять килограммов больше привычной нормы.

Гастрит развился как раз на фоне постоянных погрешностей в питании. В итоге певица обращалась за помощью к специалистам и пересмотрела отношение к еде. В холодильнике Ковальчук не найти майонеза и кетчупа. Молодая мама придерживается раздельного питания, ест небольшими порциями пять раз в день. Ее любимое блюдо — мамины котлеты с картофельным пюре, но позволяет она себе их редко и никогда не заедает сладким. Более того, артистка решительным образом отказалась даже от кофе, с которого начинала каждое утро на протяжении многих лет. При проблемах с желудком кофе часто просят исключить, так как он раздражает слизистую.

Яна Чурикова: расстройство пищевого поведения

Экс-ведущая «Первого канала» продолжительное время боролась с расстройством пищевого поведения. Телеведущая не один год вела борьбу за стройную фигуру, в период «Фабрики звезд» она часто сидела на диетах. Система питания оставляла желать лучшего.

«На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии, но все равно была еще очень худа. Конечно, свои плюсы в этом есть: я влезала в 42-й российский размер и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Jean Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов», — делилась телеведущая. Чурикова отмечала тогда, что стала хуже запоминать тексты, а ее грудь уменьшалась на глазах. Выбрав правильное питание, телеведущая долгие годы удерживает нормальный вес и забыла о проблемах с желудком.

Юлия Липницкая: анорексия

Олимпийская чемпионка не понаслышке знает и о проблемах с желудком, и о расстройстве пищевого поведения. Вернее, у фигуристки был куда более серьезный диагноз — анорексия. И в данном случае дело не в погрешностях в питании, а в необходимости соответствовать жестким спортивным стандартам. Юные спортсменки годами ограничивают себя в питании ради возможности бороться за медали. Липницкая , как рассказывала ее бывший тренер Этери Тутберидзе , часто пила один кефир — о правильном питании говорить не приходится. С анорексией девушка жила не один год, а уже в 19 лет оставила большой спорт и озвучила свой диагноз. И даже столкнулась с осуждением.

«После того как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала. Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все», — говорила в интервью Липницкая.

Для чемпионки болезнь позади — Юлия благополучно с ней справилась.

Лера Федорович: булимия

Актриса, сыгравшая су-шефа в сериале «Кухня», не понаслышке знает о том, что такое булимия — пищевое расстройство, характеризующееся неконтролируемыми приступами аппетита. Федорович, конечно, не единственная, кто сталкивался с этой патологией. Одна из самых известных пациенток — леди Диана.

Актриса же столкнулась с проблемой будучи студенткой Щепкинского училища. Худеть ради профессии приходится не только моделям, но и актрисам. Студентов актерских факультетов часто просят похудеть, ведь экран полнит. С лишними килограммами Федорович справилась удачно, но через некоторое время вес начал скакать. Федорович постоянно хотела есть и жаловалась на боли в животе. Актриса регулярно посещала гастроэнтеролога, который уверял — девушка в порядке. Булимия же имеет психологический аспект. Проблемы с пищевым поведением продолжались три года.

«Я то худела, то опять набирала вес. На пятом сезоне "Кухни" я очень сильно поправилась, хотя занималась спортом, не ела после шести, но лишние килограммы не уходили. И тогда я просто признала, что у меня есть проблема. А это первый шаг к тому, чтобы все нормализовалось», — делилась Валерия.

Сейчас мама двоих детей приучает их к правильному питанию. Каши, крупы, овощи, мясо и рыба — основа их рациона. Сладости случаются редко и имеют правильный состав (часто без сахара и белой муки).

Кристина Асмус: боли в желудке из-за диет

Если перечисленные выше героини справились со своими проблемами, то Кристина Асмус честно признается, что пищевое поведение так и не наладила. Перед съемками или сценами в театре в нижнем белье актриса может не есть несколько дней, обходясь чашкой кофе и яблоком. Асмус не советует следовать ее привычке, так как она вредна для здоровья: боли в желудке знакомы ей не понаслышке. Кристина даже обращалась как-то к помощи подписчиков: искала среди них диетологов, которые смогут скорректировать ее рацион.

А причиной всего являются, по словам Асмус, комплексы из детства. Девушка серьезно занималась спортивной гимнастикой — этот вид спорта подразумевает ограничения в питании, ведь во время упражнений на снарядах вес спортсменки имеет значение.