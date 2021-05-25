Певица Нина Шацкая рассказала о собственном некрологе

Накануне стало известно, что вдова знаменитого актера ушла из жизни в 81 год.
Сегодня у себя на странице артистка Нина Шацкая опубликовала снимок, на котором изображена ее фотография в некрологе. Оказалось, что редакторы Первого канала в новостной передаче ошиблись и не уточнив поставили вместо фото 81-летней Шацкой фотографию 55-летней певицы Нины Шацкой.
«Отечественные СМИ дали мне редчайший шанс — увидеть собственные некрологи. Я понимаю, что мы полные тезки, но ведь и телеканалы — не доморощенные блогеры. Близким моим телефоны оборвали с соболезнованиями. Но, нерадивые СМИ ошиблись с картинкой»
Певица посмешила разъяснить все подписчикам в Инстаграме о произошедшей ситуации:
«Я в момент, когда увидела, трясущимися руками, не могла мамин номер набрать. Чтоб эту новость опередить».
Под увиденным постом поклонники и коллеги артистки выразили свое недовольство и поддержали ее, пожелав долгих лет жизни, а также потребовали публичных извинений у Шацкой:
«Я тоже напряглась на минутку. Но, знала, что есть такая актриса, полная ваша тезка. И она на возрасте уже», «Так молодые редакторы даже не заморачиваются перепроверить», «Ну капец. Ни в какие рамки! Пусть СМИ 1000000 раз извинятся!», «Нина, я вчера в ленте новостей увидела ваше фото с некрологом, сделала скриншот, но не осмелилась отправить Вам такой ужас. Живите долго, радуйте нас».