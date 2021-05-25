Певица Нина Шацкая рассказала о собственном некрологе

Фото: Veasy.ru Veasy.ru

Накануне стало известно, что вдова знаменитого актера ушла из жизни в 81 год.

Сегодня у себя на странице артистка Нина Шацкая опубликовала снимок, на котором изображена ее фотография в некрологе. Оказалось, что редакторы Первого канала в новостной передаче ошиблись и не уточнив поставили вместо фото 81-летней Шацкой фотографию 55-летней певицы Нины Шацкой.

«Отечественные СМИ дали мне редчайший шанс — увидеть собственные некрологи. Я понимаю, что мы полные тезки, но ведь и телеканалы — не доморощенные блогеры. Близким моим телефоны оборвали с соболезнованиями. Но, нерадивые СМИ ошиблись с картинкой»

— написала Нина Шацкая.

Veasy.ru

Певица посмешила разъяснить все подписчикам в Инстаграме о произошедшей ситуации:

«Я в момент, когда увидела, трясущимися руками, не могла мамин номер набрать. Чтоб эту новость опередить».

Под увиденным постом поклонники и коллеги артистки выразили свое недовольство и поддержали ее, пожелав долгих лет жизни, а также потребовали публичных извинений у Шацкой: