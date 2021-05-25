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Сын Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти

Мария Грибова
2 часа назад
Сын российской актрисы, звезды "Приключений Буратино", Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти. Этим он поделился в эфире канала НТВ, цитаты приводит газета «Комсомольская правда».
По словам молодого человека, у Проценко была четвертая стадия рака, из-за чего ей удалили одну грудь, затем метастазы перешли на кишечник. Владимир отметил, что последние дни жизни матери он перенес довольно тяжело.
"Ей в животе все вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции",
— поделился сын актрисы.
Он также рассказал, что весной его маме назначили химиотерапию, однако через некоторое время Татьяна заболела коронавирусом, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких:
"Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь".
Владимир отметил, что не будет плакать из-за случившегося, так как артистке это было бы неприятно.
Звёзды,Видео,Татьяна Проценко,Комсомольская правда,НТВ,
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