Сын Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти

Сын российской актрисы, звезды "Приключений Буратино", Татьяны Проценко раскрыл подробности ее смерти. Этим он поделился в эфире канала НТВ, цитаты приводит газета «Комсомольская правда».

По словам молодого человека, у Проценко была четвертая стадия рака, из-за чего ей удалили одну грудь, затем метастазы перешли на кишечник. Владимир отметил, что последние дни жизни матери он перенес довольно тяжело.

"Ей в животе все вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции",

— поделился сын актрисы.

Он также рассказал, что весной его маме назначили химиотерапию, однако через некоторое время Татьяна заболела коронавирусом, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких:

"Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь".