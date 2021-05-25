Звезды, которые признались в измене

Кому хватило смелости рассказать второй половинке о любовнице

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Худшее, что может произойти в отношениях — потеря доверия. Очень часто в парах возникает разлад, но обсуждать проблему ни одна из сторон не спешит, из-за чего возникает гнетущее чувство одиночества, несмотря на наличие партнера, что нередко перерастает в поиск партнера на стороне . Подобная проблема не обходит стороной и звезд. Мы решили вспомнить, кто из селебритис все же нашел силы признаться в интрижке на стороне.

Джастин Тимберлейк

Поп-певец никогда не жаловался на отсутствие внимания со стороны противоположного пола. И тем не менее артист остановил свой выбор на модели Джессике Бил. Пара была счастлива, по крайней мере, во время выходов в свет Джессика и Джастин одаривали друг друга обожающими взглядами. Казалось, вот она — идиллия. Однако сдержать мужское нутро не получилось даже у верного Тимберлейка.

Во время съемок в одном из фильмов Джастин познакомился с молодой актрисой Алишей Уэйнрайт, с которой его и застукали папарацци в одном из баров Нового Орлеана.

Сам Тимберлейк утверждал, что с актрисой его связывают чисто дружеские отношения. И тем не менее супруга поставила его перед выбором — либо артист публично извиняется, либо она подает на развод. Тимберлейку пришлось уступить и принести публичные извинения в соцсетях.

Джуд Лоу

Голливудский актер также не смог избежать влечения к другой девушке, находясь в отношениях с актрисой Сиенной Миллер. Что примечательно, девушка, перед которой не устоял голливудский красавчик, — няня его детей. Однако Лоу не стал отпираться и честно признался в своей слабости, заявив, что чувствует невероятный гнет из-за произошедшего.

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Все дело в том, что няня продала свой личный дневник с «откровенными воспоминаниями» прессе. Скандал не получилось замять, позже девушка заявила, что сама пожалела о том, что сделала эту историю публичной.

Джей Зи

Супруг поп-дивы Бейонсе также был уличен в неверности. Артист не стал дожидаться, когда тайное станет явным, и сам публично признался своей жене в том, что в какой-то момент допустил появления рядом с собой другой женщины.

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