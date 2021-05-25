Знаменитости, выбравшие молодых мужей

Любви все возрасты покорны, писал классик. И звездные пары, про которые рассказывает Passion.ru, доказывают это. Они счастливы в браке, несмотря на то, что жены намного старше мужей.

Фото: @heidiklum @heidiklum

Брижит Макрон

Старше мужа на 24 года

Брижит Макрон была лицейской учительницей своего будущего супруга. Эммануэль Макрон , нынешний президент Франции, учился в одном классе со старшей дочерью своей избранницы.

Они познакомились, когда ему было 15, а ей — 40. Могие осуждали эту связь. Долгие годы в пару Макрон тыкали пальцем. Но они своей любовью, длящейся без малого 30 лет, доказали, что их чувства вечны.

У пары нет детей, но Эммануэль Макрон считает своими детьми семерых внуков супруги.

Тина Тернер

Старше мужа на 16 лет

Королева рок-н-ролла Тина Тернер обрела личное счастье только с третьей попытки. Старшего сына она родила от музыканта Рэймонда Хилла. Отцом второго ребенка Рональда стал законный муж певицы Айк Тернер, от которго она много натерпелась.

В 2013-м певица вышла замуж за Эрвина Баха, с которым уже состояла 27 лет в отношениях.

Хайди Клум

Старше мужа на 16 лет

В феврале 2019 года супермодель Хайди Клум вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Музыкант стал ее третьим супругом. 16-летняя разница в возрасте и наличие у модели четверрых детей (от Флавио Бриаторе и певца Сила) не смутили Тома. Блог Хайди в Instagram полон фотографиями с молодым мужем и принзнаниями ему в вечной любви.

Приянка Чопра

Старше мужа на 10 лет

Роман индийской актрисы Приянки Чопры (38 лет) и музыканта Ника Джонаса (28 лет) развивался стремительно. Они познакомились в начале 2018 года и упали в омут любви с головой. Уже через несколько месяцев они объявили о помолвке, а в конце года поженились. У них было сразу две свадебных церемонии — по христианским и индийским традициям.

Дебора-Ли Фернесс

Старше мужа на 13 лет

65-летней Актисе Деборе-Ли Фернесс наверняка завидуют миллионы женщин по всему миру, ведь она уже четверть века счастлива в браке с самим «росомахой» Хью Джекманом. Они поженились через год после знакомства на съемках сериала «Коррелли». Она была уже известной артисткой, а он только начинал свой путь к вершинам Голливуда.

Фернесс и Джекман пытались завести собственных детей, но после двух выкидышей смирились с ситуацией (к тому же Дебора была уже немолода) и взяли приемных сына и дочь.

Робин Райт

Старше мужа на 21 год

Любовный список звезды «Санта-Барбары» и «Карточного домика» Робин райт весьма впечатляющим.

Первым ее мужем был коллега по мыльной опере, но брак распался быстро. Вторым супругом актрисы стал секс-символ Голливуда Шон Пенн . Она прожила с ним больше 20 лет, родив сына и дочь. Потом она встречалась с Беном Фостером , который был младше на 14 лет. А в последние несколько лет Робин Райт счастлива в браке с менеджером модного дома Saint Laurent Климентом Жиро, который годится е й в сыновья. Но глядя на пару и не догадаешься, что у них такая большая разница в возрасте: Робин выглядит отлично, а Климент часто носит бороду, что придает ему солидности.

Тильда Суинтон

Старше избранника на 17 лет

Тильда Суинтон никогда не была замужем. Но, по иронии судьбы, оба важных мужчины в ее жизни оказались художниками. Сначала она жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном. У них в 1997 году родились двойняшки — сын Ксавье и дочь Онор. Теперь она уже 17 лет счастлива в отношениях с немецким творцом Сандро Коппом, которы младше актрисы на 17 лет.

Лиза Боне

Старше мужа на 12 лет

Актриса Лиза Боне состоит в отношениях с красавцем Джейсоном Момоа 16 лет. Но отношения они узаконили только после рождения сына и дочери. Лиза на 12 лет старше супруга, но его это, естественно, нисколько не смущает, он сдувает пылинки со своей миниатюрной благоверной. В Сети от фанаток Момоа часто летит критика в адрес Лизы: то она слишком возрастная, то некрасивая, то еще миллион причин, почему она ему, якобы не подходит. Но фанаты пары предлагают хейтерам завидовать молча и не сквернословить о чужом счастье.

Шакира

Старше избранника на 10 лет