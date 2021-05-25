Совершенно секретно: звезды, которые сыграли тайную свадьбу

Кто из селебритис удивил не только поклонников, но и родственников.
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК
Несмотря на то, что большинство звезд предпочитают выставлять свою жизнь в соцсетях, есть моменты, которые даже публичные личности предпочитают не афишировать. Свадьба
любимого артиста очень часто становится сюрпризом даже для самых преданных поклонников. Сегодня мы решили вспомнить, кто из селебритис рассказал о самом важном дне в своей жизни уже после того, как мероприятие состоялось.
Мария Горбань
Актриса по-настоящему удивила поклонников, разместив в феврале этого года в своем «Инстаграме» фото в свадебном платье, хотя никаких разговоров и намеков на торжество от артистки не поступало. Фолловеры артистки поспешили поздравить любимицу с новой страницей в жизни и поинтересовались, кто же стал избранником Марии
.
Тут уже нет никакого секрета — мужем Горбань стал оператор Кирилл Зоткин, с которым Мария состоит в отношениях с 2016 года. Само торжество было довольно скромным, были только самые близкие. К слову, для Марии это уже второй брак.
Анастасия Ивлеева
Прошлый год был особенным во всех смыслах, но некоторые артисты решили запомнить его с позитивной стороны, зарегистрировав отношения и организовав скромное торжество для родных и друзей. Именно так поступила телеведущая Анастасия Ивлеева
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О том, что звезда вышла замуж за Элджея, поклонники узнали случайно: на фото артистки фолловеры разглядели обручальное кольцо. Сама Ивлеева через некоторое время подтвердила слухи и сообщила, что теперь у нее есть официальный муж.
Алексей Воробьев
Певец также не любит распространяться о своей личной жизни и тайно женился на Наталье Зубовой
в середине прошлого года. Пара уже давно вместе, так что печать в документах была лишь вопросом времени. Алексей
старался избегать прямых ответов о своих отношениях, что продолжает делать до сих пор. Пара узаконила отношения в главном развлекательном городе мира — Лас-Вегасе, позже возлюбленные вернулись в Москву, но прилетели разными рейсами.
Анна Седокова
Вокруг личной жизни певицы ходит много слухов, да и фолловеры звезды в Сети не упускают возможности прокомментировать новые отношения звезды. В прошлом году артистка стала законной женой спортсмена Яниса Тиммы. Баскетболист в самом начале отношений старался не афишировать свою связь с артисткой, поэтому пара старалась не появляться на людях вместе, однако чувства были настолько сильными, что пара решила создать свою собственную семью.
Однако поклонники артистки ничего не подозревали вплоть до того момента, как артистка сама рассказала о тайной свадьбе в эфире популярного телешоу.