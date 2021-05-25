Совершенно секретно: звезды, которые сыграли тайную свадьбу

Кто из селебритис удивил не только поклонников, но и родственников.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Несмотря на то, что большинство звезд предпочитают выставлять свою жизнь в соцсетях, есть моменты, которые даже публичные личности предпочитают не афишировать. Свадьба любимого артиста очень часто становится сюрпризом даже для самых преданных поклонников. Сегодня мы решили вспомнить, кто из селебритис рассказал о самом важном дне в своей жизни уже после того, как мероприятие состоялось.

Мария Горбань

Актриса по-настоящему удивила поклонников, разместив в феврале этого года в своем «Инстаграме» фото в свадебном платье, хотя никаких разговоров и намеков на торжество от артистки не поступало. Фолловеры артистки поспешили поздравить любимицу с новой страницей в жизни и поинтересовались, кто же стал избранником Марии

Тут уже нет никакого секрета — мужем Горбань стал оператор Кирилл Зоткин, с которым Мария состоит в отношениях с 2016 года. Само торжество было довольно скромным, были только самые близкие. К слову, для Марии это уже второй брак.

Анастасия Ивлеева

Прошлый год был особенным во всех смыслах, но некоторые артисты решили запомнить его с позитивной стороны, зарегистрировав отношения и организовав скромное торжество для родных и друзей. Именно так поступила телеведущая Анастасия Ивлеева

О том, что звезда вышла замуж за Элджея, поклонники узнали случайно: на фото артистки фолловеры разглядели обручальное кольцо. Сама Ивлеева через некоторое время подтвердила слухи и сообщила, что теперь у нее есть официальный муж.

Алексей Воробьев

Певец также не любит распространяться о своей личной жизни и тайно женился на Наталье Зубовой в середине прошлого года. Пара уже давно вместе, так что печать в документах была лишь вопросом времени. Алексей старался избегать прямых ответов о своих отношениях, что продолжает делать до сих пор. Пара узаконила отношения в главном развлекательном городе мира — Лас-Вегасе, позже возлюбленные вернулись в Москву, но прилетели разными рейсами.

Анна Седокова

Вокруг личной жизни певицы ходит много слухов, да и фолловеры звезды в Сети не упускают возможности прокомментировать новые отношения звезды. В прошлом году артистка стала законной женой спортсмена Яниса Тиммы. Баскетболист в самом начале отношений старался не афишировать свою связь с артисткой, поэтому пара старалась не появляться на людях вместе, однако чувства были настолько сильными, что пара решила создать свою собственную семью.