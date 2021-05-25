Отдушина в серой жизни: Сябитова о курортных романах

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?!» — задалась вопросом Сябитова. По мнению свахи, они несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.