Отдушина в серой жизни: Сябитова о курортных романах

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?!» — задалась вопросом Сябитова. По мнению свахи, они несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.
Сваха отметила, что обстановка курортов приводит к тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести». Она пояснила, что понимание краткосрочности таких отношений и возможность прятать свое настоящее лицо играют в этом немаловажную роль.