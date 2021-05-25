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Ведущая Первого канала назвала курортные романы отдушиной в жизни россиянок

Lenta.ru
3 часа назад
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала курортные романы отдушиной в серой жизни. Об их значении для россиянок она порассуждала в Instagram.
Отдушина в серой жизни: Сябитова о курортных романах
Фото: @syabitova_roza@syabitova_roza
«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?!» — задалась вопросом Сябитова. По мнению свахи, они несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.
Сваха отметила, что обстановка курортов приводит к тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести». Она пояснила, что понимание краткосрочности таких отношений и возможность прятать свое настоящее лицо играют в этом немаловажную роль.
«Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа», — заключила телеведущая.
Ранее Сябитова сравнила мужчин с консервными банками, объяснив, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт, и призвала женщин не выбирать спутника жизни, ориентируясь только на внешность.
Звёзды,Роза Сябитова,
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