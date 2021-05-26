Медицинский осмотр, который стоит пройти летом

Своевременное посещение врача может помочь предотвратить серьезные проблемы в будущем.

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В современном ритме жизни времени на себя остается крайне мало, а ведь именно неделание проходить ежегодные обследования приводят к тому, что человек может столкнуться с довольно серьезными последствиями, вроде запущенных болезней. О том, какие обследования стоит внести в список этим летом, мы и поговорим сегодня.

Биохимия крови

Начать любое обследование стоит с анализа крови. Как правило, расширенное обследование биоматериала помогает выявить довольно большое количество патологий (если они есть) в самом начале. Если у вас совсем нет времени на посещение врача, воспользуйтесь услугами частных лабораторий, которые предоставят результат уже на следующий день. При этом важно соблюдать все требования терапевта, который направляет вас на обследование — от этого зависит точность анализа, так что не игнорируем диету и другие ограничения за несколько дней до забора крови.

Стоматолог

Один из основных врачей, к которому мы тем не менее стараемся записываться в последнюю очередь, и очень зря. Разрушение зубо в мож ет усугубиться даже после того, как вы пропустили одну чистку зубов, а такое случается. Специалисты рекомендуют посещать стоматолога раз в полгода, однако одного посещения в год будет достаточно при условии, что у вас идет серьезное разрушение зубов и нет показаний на более частые консультации.

Офтальмолог

Считается, что зрение перестает падать после полного формирования организма. И все же с этим можно поспорить, учитывая то количество времени, которое мы проводим перед монитором компьютера. Если вы чувствуете, что предметы на улице начинают расплываться, или же вы чувствуете постоянное головокружение, стоит обратиться за помощью к офтальмологу. В любом случае профилактическое посещение офтальмолога в рамках диспансеризации будет не лишним в ближайшие пару месяцев.

Гинеколог