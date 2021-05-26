Как выглядит наследник Максима Фадеева

Единственному сыну известного продюсера Максима Фадеева Савве исполнилось 19 лет. Чем он занимается?

Фото: @fadeevmaxim @fadeevmaxim

Известный композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев был женат дважды. Первый раз брак распался довольно быстро. Супруга Галина сбежала от Максима к его другу. Второй женой стала Наталья. Именно она подарила Фадееву сына Савву.

Савва Фадеев – второй и единственный наследник именитого певца. Судьба первой дочери Максима и Натальи сложилась печально. Из-за родовой травмы ребенок погиб. Продюсер очень тяжело переживал трагедию и даже посвятил погибшему ребенку композицию.

19-летний юноша учится на режиссёрском факультете и ещё успевает самостоятельно зарабатывать на жизнь. Его нельзя назвать представителем “золотой молодежи”. Парень подрабатывает фотографом и сам умело держится в кадре. Савву не раз замечали в клипах звезд, которые сотрудничали с Максом.

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Фадеев очень гордится своим отпрыском, именно поэтому готов в любую минуту примчаться и помочь, оказать поддержку и выручить советом. Внешне Савва очень похож на отца. Также по наследству ему передался талант папы. Савва играет на пианино, сам пишет музыку и сочиняет стихи. До 6 лет мальчик жил с родителями в Германии, поэтому свободно владеет немецким языком.