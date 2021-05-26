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"Настя неузнаваема": стало известно о рецидиве заболевания Заворотнюк

Мира Маркина
4 часа назад
Знакомая Анастасии Заворотнюк сообщила о рецидиве онкологического заболевания у актрисы.
"Настя неузнаваема"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уже несколько лет артистка борется с раком мозга. Долгое время новостей о состоянии Заворотнюк не было. Однако теперь стало известно, что после продолжительной ремиссии у актрисы наступил рецидив:
"Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше",
– поделилась в беседе с kp.ru приятельница звезды.
Но в какой-то момент Анастасии стало плохо во время посещения бассейна. Актриса прошла обследование, после чего выяснилось, что головокружение произошло на фоне рецидива заболевания.
В данный момент медики делают все возможное, чтобы недуг Заворотнюк вновь вошел в стадию ремиссии.
Звёзды,Анастасия Заворотнюк,Комсомольская правда,
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