"Настя неузнаваема"

Уже несколько лет артистка борется с раком мозга. Долгое время новостей о состоянии Заворотнюк не было. Однако теперь стало известно, что после продолжительной ремиссии у актрисы наступил рецидив:
"Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек. Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше",
Но в какой-то момент Анастасии стало плохо во время посещения бассейна. Актриса прошла обследование, после чего выяснилось, что головокружение произошло на фоне рецидива заболевания.
В данный момент медики делают все возможное, чтобы недуг Заворотнюк вновь вошел в стадию ремиссии.