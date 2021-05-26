Тодоренко рассказала о своей первой любви

Затем, по ее словам, она влюбилась в партнера по бальным танцам, а в школе они с подружкой «были без ума» от другого мальчика. «Сначала он вроде был со мной, а потом выбрал ее. С подружкой, кстати, мы дружим до сих пор, уже двадцать пять лет», — отметила Тодоренко.