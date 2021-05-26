Тодоренко рассказала о своей первой любви

Затем, по ее словам, она влюбилась в партнера по бальным танцам, а в школе они с подружкой «были без ума» от другого мальчика. «Сначала он вроде был со мной, а потом выбрал ее. С подружкой, кстати, мы дружим до сих пор, уже двадцать пять лет», — отметила Тодоренко.
Первая «осознанная любовь» случилась в жизни телеведущей уже в старших классах. Однако они расстались с бойфрендом, когда он ушел в море, а она начала участвовать в украинской «Фабрике звезд».
Изменить свою жизнь Тодоренко решилась только тогда, когда встретила певца Влада Топалова
, ставшего впоследствии ее мужем. По ее словам, они с Топаловым
очень осознанно пришли к браку. При этом муж стал для ведущей человеком, которому она может «рассказать все».