Неудачные служебные романы звезд

Служебные романы на съемочной площадке — не редкость. Но часто ли из этого выходит что-то хорошее? WomanHit.ru собрал в статье шесть историй служебных романов, которые не увенчались успехом
Фото: Кадр из фильма «Ромовый дневник»Кадр из фильма «Ромовый дневник»
Джонни Депп и Эмбер Херд, «Ромовый дневник»
Сложно найти более неудачную историю служебного романа, чем история Джонни Деппа
и Эмбер Херд. Актеры познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» и довольно быстро закрутили роман. Ради новой возлюбленной Депп даже ушёл от Ванессы Паради
, с которой прожил вместе четырнадцать лет.
Но счастье продолжалось недолго: спустя пятнадцать месяцев брака Эмбер обвинила актера в систематическом домашнем насилии и подала на развод. За этим последовала вереница публичных скандалов, взаимных обвинений и судебных разбирательств.
Студия Warner Bros. и вовсе решила разорвать контракт с Деппом, поэтому он больше не будет играть одну из главных ролей в фильме «Фантастические твари».
Анна Хилькевич и Антон Поклепа, «Барвиха»
Молодые люди познакомились во время съёмок сериала «Барвиха». Анна
играла одну из главных ролей, а Антон работал там администратором. У пары завязались серьезные отношения, и через четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Однако уже после шести месяцев брака Хилькевич осознала, что Антон для нее просто друг.
Во время съемок популярного сериала «Моя прекрасная няня» также не обошлось без служебного романа. Анастасия Заворотнюк
и Сергей Жигунов
играли влюбленную пару — да так правдоподобно, что после премьеры поползли слухи об их романе и в жизни.
Сергей развёлся со своей супругой и окунулся в новые отношения, но спустя два года пара заявила о расставании, официальной версией которого стала несовместимость характеров.
Елена Корикова и Даниил Страхов, «Бедная Настя»
Даниил Страхов
сразу же покорил сердца зрителей, сыграв роль барона Корфа в популярном сериале «Бедная Настя», который теперь можно посмотреть на телеканале СТС Love.
На съемках Страхов познакомился с актрисой Еленой Кориковой
. Блондинка сразу же покорила сердце Даниила. Молодые люди так заигрались в любовь, что Страхов практически ушел от своей жены Марии Леоновой
, но вовремя одумался и остался в семье.
Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг, «Дневник памяти»
Райан Гослинг
и Рэйчел Макадамс
настолько убедительно сыграли влюбленных в «Дневнике памяти», что после окончания съемок даже не пытались скрыть свой роман.
Очевидцы рассказывают, что на площадке молодые люди часто ругались и кричали, а Гослинг даже просил режиссера заменить Макадамс другой актрисой. Бурные отношения влюбленных состояли из болезненных разрывов и радостных воссоединений, но в конечном итоге спустя три года пара распалась.
Кадр из фильма «Отдел С. С. С. Р»
Алексей Макаров и Мария Миронова, «Отдел С. С. С. Р»
Ещё один неудачный роман разыгрался на съемочной площадке проекта «Отдел С. С. С. Р.». Женатый Алексей Макаров
и Мария Миронова
закрутили отношения на глазах у коллег и без стеснений появлялись вместе на мероприятиях.
Поразило всех и то, что за год до этой истории Макаров стал отцом, но ни супруга, ни новорожденная дочь не уберегли его от измены. Отношения актеров продлились два года, после чего пара рассталась.