Неудачные служебные романы звезд

Служебные романы на съемочной площадке — не редкость. Но часто ли из этого выходит что-то хорошее? WomanHit.ru собрал в статье шесть историй служебных романов, которые не увенчались успехом

Фото: Кадр из фильма «Ромовый дневник» Кадр из фильма «Ромовый дневник»

Джонни Депп и Эмбер Херд, «Ромовый дневник»

Сложно найти более неудачную историю служебного романа, чем история Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актеры познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» и довольно быстро закрутили роман. Ради новой возлюбленной Депп даже ушёл от Ванессы Паради , с которой прожил вместе четырнадцать лет.

Но счастье продолжалось недолго: спустя пятнадцать месяцев брака Эмбер обвинила актера в систематическом домашнем насилии и подала на развод. За этим последовала вереница публичных скандалов, взаимных обвинений и судебных разбирательств.

Студия Warner Bros. и вовсе решила разорвать контракт с Деппом, поэтому он больше не будет играть одну из главных ролей в фильме «Фантастические твари».

Анна Хилькевич и Антон Поклепа, «Барвиха»

Молодые люди познакомились во время съёмок сериала «Барвиха». Анна играла одну из главных ролей, а Антон работал там администратором. У пары завязались серьезные отношения, и через четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Однако уже после шести месяцев брака Хилькевич осознала, что Антон для нее просто друг.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, «Моя прекрасная няня»

Во время съемок популярного сериала «Моя прекрасная няня» также не обошлось без служебного романа. Анастасия Заворотнюк Сергей Жигунов играли влюбленную пару — да так правдоподобно, что после премьеры поползли слухи об их романе и в жизни.

Сергей развёлся со своей супругой и окунулся в новые отношения, но спустя два года пара заявила о расставании, официальной версией которого стала несовместимость характеров.

Елена Корикова и Даниил Страхов, «Бедная Настя»

Даниил Страхов сразу же покорил сердца зрителей, сыграв роль барона Корфа в популярном сериале «Бедная Настя», который теперь можно посмотреть на телеканале СТС Love.

На съемках Страхов познакомился с актрисой Еленой Кориковой . Блондинка сразу же покорила сердце Даниила. Молодые люди так заигрались в любовь, что Страхов практически ушел от своей жены Марии Леоновой , но вовремя одумался и остался в семье.

Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг, «Дневник памяти»

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс настолько убедительно сыграли влюбленных в «Дневнике памяти», что после окончания съемок даже не пытались скрыть свой роман.

Очевидцы рассказывают, что на площадке молодые люди часто ругались и кричали, а Гослинг даже просил режиссера заменить Макадамс другой актрисой. Бурные отношения влюбленных состояли из болезненных разрывов и радостных воссоединений, но в конечном итоге спустя три года пара распалась.

Кадр из фильма «Отдел С. С. С. Р»

Алексей Макаров и Мария Миронова, «Отдел С. С. С. Р»

Ещё один неудачный роман разыгрался на съемочной площадке проекта «Отдел С. С. С. Р.». Женатый Алексей Макаров Мария Миронова закрутили отношения на глазах у коллег и без стеснений появлялись вместе на мероприятиях.