Звезды, которые задолжали за коммуналку

Неуплата долгов за коммунальные услуги оказалась проблемой для многих звезд.

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Алана Мамаева после развода столкнулась с рядом финансовых затруднений – девушка начала обустраивать новую квартиру в столице, и не все идет так гладко, как хотелось бы.

Своими бедами Алана делится в своем блоге в Instagram. Она рассказала, как заказала новую мебель, и ей принесли всю поцарапанную – деньги, однако, возвращать отказались.

Хуже всего обстоят дела с коммуналкой, за которую платить деньги ей попросту жалко, как призналась Алана в своем блоге. Понять ее можно – жить в столице удовольствие не дешевое.

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Интересно, что проблемы с коммуналкой у звезд возникают с завидной регулярностью, несмотря на высокие доходы. Так, ранее стало известно, что долги за коммуналку имеются у скандальной Инстасамки, у которой сложные отношения с обслуживающим персоналом.

Кроме молодых звезд, проблемы возникают и у селебрити старой закалки – в 2019 году за это преследовали короля российской эстрады Филиппа Киркорова , а ранее у всех на слуху был скандал Лолиты Милявской с ТСЖ – причем счет там был на сотни тысяч рублей. Звезда осталась недовольна тем, что в лифте установили музыку и раскидали расходы на жильцов – судя по всему, музыки Лолите вполне хватает и на работе.

Анастасия Волочкова выясняла отношения с управляющей компанией из-за долга в 300 тысяч рублей, а Земфиру даже объявляли в розыск – все из-за 11 тысяч рублей.

Сложности возникли и у Мирославы Думы, которая задолжала более 386 тысяч рублей, и долго судилась с коммунальщиками, надеясь сохранить деньги.

Виктория Боня , хотя и не числится в должниках, неоднократно жаловалась на огромные суммы за коммунальные услуги, которые приходят ей в Монте-Карло. По словам звезды, только за свет ей приходится платить 500 евро в месяц, или 45 тысяч рублей.

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А вот Максим Галкин , который ведет хозяйство в их с Пугачевой замке в деревне Грязь, хотя и жалуется на внушительные суммы (которые предпочитает держать в тайне, чтобы не нервировать поклонников), старается экономить и даже использует энергосберегающие лампочки.

Однако долг за коммунальные услуги – это не так страшно, ведь у некоторых отбирают жилье полностью. Сохранить квартиру из-за долгов не удалось Сергею Жигунову и Филиппу Киркорову, на которого наехал зарубежный банк.