Стержаков рассказал о своей борьбе с онкологией

«В 2015 году мне поставили страшный диагноз — онкология. Это было неожиданно. Все случилось очень банально. Я скажу, что это большая ошибка переоценивать свои силы. Коллеги меня называли монстром. Я не знал усталости. Никогда не приходил подвыпившим на работу. Я просто переоценил свои силы. Однажды на гастролях мне стало плохо. Я впервые сорвал спектакль. Это случилось в Саратове. Я не думал в тот момент о себе. Все мысли были только о жене и детях. Попросил никому не говорить, что мне плохо».
Владимир Стержаков Как отметил актер, он не хотел быть обузой для родных, когда узнал о страшном диагнозе. «Захотел покончить с собой. За последние шесть лет я пережил шесть серьезных операций. Я просто лежал и плакал. Не мог даже пошевелиться. Но в итоге нашел в себе силы для борьбы. Благодаря письму моего сына Алексея, в котором он просил у Деда Мороза, чтобы его отец выздоровел», — заметил актер.