Стержаков рассказал о своей борьбе с онкологией

«В 2015 году мне поставили страшный диагноз — онкология. Это было неожиданно. Все случилось очень банально. Я скажу, что это большая ошибка переоценивать свои силы. Коллеги меня называли монстром. Я не знал усталости. Никогда не приходил подвыпившим на работу. Я просто переоценил свои силы. Однажды на гастролях мне стало плохо. Я впервые сорвал спектакль. Это случилось в Саратове. Я не думал в тот момент о себе. Все мысли были только о жене и детях. Попросил никому не говорить, что мне плохо».